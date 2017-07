'Élite' es la segunda serie española de Netflix: un thriller adolescente desinhibido y sensual

Netflix sigue apostando por las producciones españolas. La excelente película '7 años' fue la primera, luego llegó la discreta 'Las chicas del cable', en septiembre llegará 'Una y no más', el especial de comedia de Joaquín Reyes, y ya está confirmada 'Fe de etarras'. Ahora han cumplido su promesa de anunciar su segunda serie española antes de que 2017 llegue a su fin. Se titula 'Élite' y la están vendiendo como un drama efervescente, desinhibido y sensual.

La acción de 'Élite' transcurre en Las Encinas, el colegio más exclusivo de España en el que estudian los hijos de la élite del país. Sin embargo, la destrucción de un colegio público por el devastador efecto de un terremoto lleva a que tres chavales de clase obrera sean admitidos. No tardarán en llegar los roces con el resto de sus compañeros, creando el clima adecuado para que se produzca un asesinato. Ahora la duda está en saber quién ha cometido el crimen...

Detrás de 'Élite' encontramos a Carlos Montero, creador de 'Física o química', y Darío Madrona, co-creador de 'Los protegidos', mientras que la producción corre a cargo de Zeta Audiovisual, la compañía detrás de películas como 'Tres metros sobre el cielo', 'Tengo ganas de ti' y 'Ahora o nunca'. Todas ellas funcionaron bien en taquilla, pero personalmente no disfruté con ninguna de ellas y tampoco con las otras creaciones de sus responsables.

Por ahora, se ha dado por ahora luz verde a una primera temporada que constará de ocho episodios, los cuales se rodarán integramente en 4K. La idea es que el rodaje arranque a comienzos de 2018, pero su estreno, que será mundial -lo habitual en Netflix-, no se producirá hasta 2019. Mucho tiempo por delante para hacer las cosas bien, pero todo apunta a una propuesta encamina a un tipo de público en el que muchos no encajaremos, lo mismo que sucedió con 'Las chicas del cable'.

No se han dado aún detalles sobre quiénes podrían dar vida a los protagonistas, pero Fernando Ramos, productor ejecutivo de 'Élite', sí ha apuntado que el deseo y la necesidad de encajar en una sociedad donde todo parece perfecto serán dos de los grandes temas de la misma. No faltará el sexo prohibido y los amores imposibles, y yo me huelo que ese elemento criminal de la trama será una excusa más que el foco principal. Ojalá me equivoque.

