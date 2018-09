Epi y Blas eran amantes: el cocreador de la famosa pareja de 'Barrio Sésamo' zanja la cuestión

Puede que el nombre de Mark Saltzman no os diga demasiado, pero echando un vistazo a su longeva carrera profesional, queda bien claro que ha sido un pilar de vital importancia para la mítica 'Sesame Street' que conocemos en nuestras tierras como 'Barrio Sésamo'; producción para la que creó personajes como Placido Flamingo y gracias a la que se alzó con siete premios Emmy al mejor guión para una serie infantil.

Pero hoy Saltzman no es noticia por haber alcanzado un nuevo logro en su prolífica carrera como compositor y guionista en los más variopintos productos, sino por haber confirmado finalmente uno de los rumores más extendidos en la cultura popular de los últimos tiempos y objeto de numerosas bromas y parodias: damas y caballeros, Epi y Blas, en efecto, son una pareja gay.

Saltzman así lo ha anfirmado en una entrevista para el medio Queerty, donde, además de hablar de su experiencia en 'Barrio Sésamo' y su trayectoria profesional, ha contestado a la gran pregunta —¿son Epi y Blas pareja?— del siguiente modo.

"Recuerdo una vez en la que un niño en edad preescolar de San Francisco se giró hacia su madre y le preguntó '¿Son Epi y Blas amantes?'. Eso, viniendo de un preescolar fue divertido. Esa idea se extendió, y la gente se reía entre dientes y lo recordaba. Siempre sentí que, sin tener casi intención cuando estaba escribiendo Epi y Blas, lo eran. No tenía otro modo de contextualizarlo. Otra cosa es que más de una persona se refería a Arnie y a mi como 'Epi y Blas'".

El Arnie al que Mark Saltzman hace referencia no es otro que su pareja sentimental durante más de 20 años: el montador especializado en documentales —que editó la reivindicable 'Escalofrío' de Bill Paxton— Arnold Glassman, tristemente fallecido en el año 2003.

"Yo era Epi. Y Arnie, como montador —si piensas en que Blas tuviese un trabajo en el mundo real, ¿no sería ese perfecto?— Blas, con sus carpetas, y su organización. Yo era el bromista. Así que la nuestra era la relación de Epi y Blas. No creo que supiese cómo poder escribirles de otro modo que no fuese una pareja de amantes. Yo escribía sketches... El trastorno obsesivo compulsivo de Arnie creaba fricción con lo caótico que yo era, y de ahí nació la dinámica de Epi y Blas".

Qué queréis que os diga; más allá de lo meramente anecdótico de la revelación, conocer la verdadera naturaleza de la relación entre Epi y Blas y el origen de su dinámica me ha parecido, en cierto modo, un punto enternecedor que hace aún más adorables a este par de eternos personajes de fieltro que en el año 2013 fueron protagonistas de una portada de The New Yorker que ilustraba la decisión del Tribunal Supremo norteamericano a favor del matrimonio homosexual.

Ya dicen que cuando el río suena...