La abuela española que se hizo famosa en 2017 con sus comentarios a 'Juego de Tronos' ahora es parte de la serie. Así es su cameo en 'La casa del dragón'

“¡En dos años me he muerto yo! ¡Y me quedo con el intríngulis!”. Terminaba diciendo con mucho desparparjo Guadalupe Fiñana (autoproclamada "Abuela de dragones") en 2017 mientras veía el séptimo episodio de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' con su nieta que la grababa. Siete años más tarde esta señora andaluza de 90 sigue vivita y coleando, y ha tenido oportunidad de terminar de ver la serie de "El Nieve" y empezar 'La casa del Dragón'.

Mejor aún, ha tenido ocasión de cumplir su sueño apareciendo en ella. Si miras el episodio 2x05 titulado 'Regente', alrededor del minuto siete, podrás encontrarla como ciudadana de Desembarco del Rey, apesadumbrada como muchos otros ciudadanos al ver la funesta procesión. En redes comentaba recientemente: "¡Qué ilusión más enorme! Fue una experiencia única". Más de un año ha tenido que guardar el secreto de un cameo que incluso han promocionado desde la plataforma, en una publicación conjunta.

Influencer nonagenaria

Sus vídeos reaccionando a 'Juego de Tronos' se hicieron populares por su brevedad y su vis cómica. Guadalupe es a la vez una gran fan y una señora divertida y campechana que hace comentarios que podrían hacer cualquiera de nuestros familiares, y ver esa representación en redes, cuando no es habitual encontrar "influencers" de tercera edad, resonó mucho con los usuarios de Youtube, Instagram, y más recientemente TikTok.

Este cameo es el último movimiento de marketing en aprovechar la inercia de la fama que ha ido ganando con el tiempo. En 2020, tres años después de que su contenido en redes se hiciera viral, participó en 'Masterchef Abuelos' y ganó la edición, lo que un año después le permitió sacar su propio libro de cocina.

En la actualidad sigue comentando semanalmente 'La casa del dragón', su nueva serie favorita, con exactamente el mismo formato al que la hizo popular. "¡Esto apunta maneras!", comentaba al final del primer episodio de la serie, después de dejar claro cosas como que no se fiaba del que tenía "pelo de fregona".

