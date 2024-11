"Está claro que no la entendieron". Jason Sudeikis defiende la temporada 3 de 'Ted Lasso' de los espectadores que criticaron la serie de Apple TV+

Muchos espectadores adoran 'Ted Lasso', una serie que nos pilló a muchos por sorpresa y que se convirtió en uno de los emblemas de Apple TV+. Sin embargo, su temporada 3 recibió duras críticas por cierto sector del público y ahora su protagonista Jason Sudeikis ha salido en su defensa de forma rotunda.

"No tienen imaginación"

Ha sido en el libro 'Believe: The Untold Story Behind Ted Lasso, the Show That Kicked Its Way Into Our Hearts' donde preguntaron a Sudeikis y Brendan Hunt, cocreadores de la serie, sobre esa ruidosa minoría que quedó descontenta con su tercera temporada. Hunt, que también da vida al entrenador Beard, le quitó importancia, pero Sudeikis fue muy claro al respecto:

Al igual que el teatro en vivo, la serie, especialmente la tercera temporada, pedía al público que participara activamente. Algunos quieren hacerlo, otros no. Algunos quieren juzgar, no quieren ser curiosos.

Nunca entenderé a la gente que sigue hablando con tanto descaro de algo que, en mi opinión, está claro que lo entendieron. Y que Dios les bendiga por ello; no es culpa suya. No tienen imaginación y no están abiertos a la experiencia de lo que es tener una...

El actor prosigue señalando que "todos los personajes acaban mejor que como empezaron" y que "como un buen Boy o Girl Scout en un campamento, lo dejamos mejor de lo que lo encontramos. Y si no ves eso en la serie, entonces no sé qué serie estás viendo". Es evidente que no comparte las críticas recibidas en lo más mínimo. Por mi parte, creo que la primera temporada es prácticamente inmejorable pero que las dos siguientes eran algo más irregulares.

Recordemos que en su momento se dijo que la temporada 3 de 'Ted Lasso' era la última de la serie, pero cada vez es más probable que haya al menos una cuarta entrega. Por ahora, Warner, productora de la serie, ha aprovechado que los contratos de Hannah Waddingham, Brett Goldstein y Jeremy Swift podían ser renovados para asegurarse seguir contando con ellos en caso de que acabe saliendo adelante...

En Espinof | Las 15 mejores series de 2024

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024