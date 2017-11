¿Están conectados los universos de 'Stranger Things' e 'It'? Los hermanos Duffer nos dan la respuesta

Últimamente cada vez son más populares las teorías conectando diferentes obras de ficción y estaba claro que en el caso de 'Stranger Things' estaban iba a protagonizar alguna más temprano que tarde. Ya sabemos que la segunda temporada de la serie creada por los hermanos Duffer está repleta de referencias y ahora ha surgido una teoría que lo lleva todo más allá al conectar 'Stranger Things' con 'It' -spoilers de ambas a partir de aquí-.

El principal punto de referencia de esta teoría lo encontramos en Bob, el personaje interpretado por Sean Astin. Él es originario de Maine, estado en el que se encuentra la localidad ficticia de Derry en la que transcurre 'It', donde se crió durante los años 50, época en la que Pennywise estaba activo. Los que hayan visto ya la segunda temporada de 'Stranger Things' seguro que recuerdan una historia que Bob cuenta a Will sobre cómo superó sus miedos durante su infancia.

Bob le confiesa a Will que cuando era un niño tenía un gran miedo por un payaso pero que finalmente se enfrentó a él, logrando derrotarle al decir que no le tenía miedo. Una solución muy similar a la llevada a cabo por el club de los perdedores al final de 'It'. Además, Finn Wolfhard participa tanto en la serie de Netflix como en la película de Warner y los fans han descubierto que hay una frase en concreto que repite en ambas obras:

Finn Wolfhard says the same line in both #StrangerThings and the movie IT pic.twitter.com/70RvYf1AwG — Stranger Facts (@UpsideDownFacts) October 29, 2017

No es gran cosa, pero es un detalle curioso que refuerza la posibilidad de que los Duffer tuviesen muy en mente 'It' para ambas cosas. Como es lógico, no han tardado mucho en preguntarles al respecto y esto es lo que Matt Duffer ha comentado al respecto:

Bueno, los dos tenemos un problema con los payasos. Yo lo he tenido toda mi vida. Lo tuve cuando era muy pequeño, así que cuando había payasos en una fiesta, era un verdadero problema para mí. Entonces, es 1990 vimos la miniserie de 'It' y la actuación de Tim Curry como Pennywise de verdad me marcó. Me dejó marcado a lo grande. Fue una de las primeras cosas de terror de verdad que ví y no conocía a Stephen King antes. Esa fue mi primera experiencia con Stephen King, así que fue un momento que me marcó. Pasé por lo menos dos semanas sin dormir por eso. Estoy seguro de que pensábamos 'Estaría bien que Bob sugiriese mudarse a Maine, al lado de Stephen King, y es que Stephen King existe en ese mundo.. Algunos personajes han leído novelas suyas, pero Bob definitivamente no. No está interesado en absoluto en Stephen King porque odia ese tipo de historia.

Vamos, que el payaso de Bob no solamente no era Pennywise, sino que además ni siquiera ha tenido un contacto directo con la obra de Stephen King porque no es fan de ese tipo de historias. Y sí, los Duffer beben lo suyo de Stephen King en general y de 'It' en particular, pero lo que hay en la segunda temporada de 'Stranger Things' no dejan de ser simples guiños.

