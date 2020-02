¡Feliz Galentine's Day! La alternativa a San Valentín que nació en 'Parks and Recreation'

Quedan apenas unas horas para la llegada de San Valentín, una festividad que ha ido perdiendo popularidad con el paso de los años. Sin embargo, hoy 13 de febrero tiene lugar el Galentine´s Day, una celebración de reciente creación que se remonta a 2010, año en el que fue creado por la imprescindible serie de televisión ‘Parks and Recreation’.

Fue en el decimosexto episodio de la segunda temporada de ‘Parks and Recreation’ cuando Leslie Knope, el inolvidable personaje interpretado por Amy Poehler, explicaba en qué consistía el Galentine´s Day: “Mujeres celebrando a las mujeres. Es como el festival Lilith Fair sin la angustia y con frittatas”. Una celebración de la amistad femenina que venía a llenar un vacío en este tipo de festividades que pronto empezó a ser popular incluso entre quienes nunca habían visto la serie.

Una fiesta que no deja de ir a más

En ‘Parks and Recreation’ se proponía el desayuno como gran punto de encuentro con todas tus amigas, pero eso ha ido evolucionando hacia otras comidas y a la organización de diversos eventos para su celebración hasta fuera de Estados Unidos. Tal fue su crecimiento -incluso fue respaldado por Ivanka Trump- que incluso generó artículos criticando su existencia por asociarlo a San Valentín por motivos de marketing, como si no fuese eso mismo lo que disparó la popularidad del día de los enamorados…

Es cierto que diversos comercios como Walmart no tardaron en subirse al carro por los beneficios económicos que podía reportarles, pero sus orígenes no dejar de ser algo más puros, una extensión de la positiva personalidad de la protagonista de ‘Parks and Recreation’, quien no dudó en apuntar ya en el decimocuarto episodio de la cuarta temporada que ‘Galentine´s Day’ debería convertirse en una fiesta nacional.

Ese honor de forma oficial no lo ha conseguido aún, pero eso no ha evitado que cada vez sean más quienes lo celebran. Habrá quien quizá eche en falta algo similar para los hombres o simplemente que se extienda también a ellos -que en algunos eventos del Galentine´s Day son directamente vetados-, pero nació como una celebración de la amistad femenina y no veo el problema en que siga siendo así.

Recordemos que el Galentine´s Day no es la primera festividad inventada por una serie de televisión, pues antes ya teníamos casos como el Festivus, una alternativa a las fiestas navideñas creada por ‘Seinfeld’, o la Navidukkah, una fusión entre la Navidad y Hannukah creada por el personaje de Seth Cohen en ‘The O.C.’.