Las misiones para salvar al mundo continúan: 'Future Man' y 'Runaways' tendrán segunda temporada

Poco a poco Hulu está haciéndose con un pequeño imperio que no tiene nada que envidiar a sus principales competidoras en el campo de las plataformas de vídeo bajo demanda. El triunfo anoche en los Globos de Oro de 'The handmaid's tale' ha puesto el broche de oro a un magnífico año y el servicio ha anunciado que renovará dos de sus series de estreno: 'Future Man' y 'Runaways'.

Como es habitual en este modelo de vídeo, no tenemos acceso a los datos de audiencia que han reunido ambas series, pero parece que dichas cifras, unidas a unas críticas bastante benévolas, han favorecido esta doble renovación que concede tanto a 'Future Man' como a 'Runaways' de sendas segundas temporadas de trece episodios.

De parte de la factoría de Seth Rogen y Evan Goldberg y Howard Overman, creador de 'Misfits', llegó el pasado noviembre 'Future Man' que sigue la historia de un bedel, interpretado por Josh Hutcherson, que se verá en una gran misión para salvar a la humanidad. Por otro lado, 'Runaways' es la última serie de Marvel de la mano de Josh Schwartz y Stephanie Savage sobre un grupo de adolescentes que descubren que sus padres son villanos.

No puedo hablar de 'Future Man', porque reconozco que la tengo MUY pendiente y no me he podido poner con ella, pero no sé yo si quiero una segunda temporada de 'Runaways' (que también se encuentra disponible en HBO España). Los primeros episodios me dejaron bastante tibio y no me están ofreciendo suficiente chicha para continuar con ella. Aún así espero que sea una oportunidad para dar algo más de empaque a una buena idea.