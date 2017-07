¡Habemus Chica Ardilla! Marvel confirma el reparto de la serie 'New Warriors'

Hace alrededor de tres meses, el canal Freeform —anteriormente ABC Family—, responsable de la adaptación en desarrollo de 'Capa y Puñal' a la pequeña pantalla, anunciaron el que sería su segundo escarceo con material original de Marvel: la adaptación de la serie de cómics "New Warriors" —una suerte de versión juvenil de Los Vengadores—.

Tras conocer que Kevin Biegel, guionista de 'Scrubs' y 'Cougar Town', haría las veces de showrunner de la serie, que constará de diez episodios, todos los focos apuntaron al casting que daría vida al supergrupo, y más concretamente a la adorada por los fans Chica Ardilla —papel al que han postulado desde Anna Kendrick hasta Shannon Purser de 'Stranger Things'—. Hoy, desde Freeform y Marvel Television, han hecho público finalmente el listado de intérpretes que darán vida a los New Warriors.

Milana Vanytrub (Chica Ardilla)

Comencemos por lo verdaderamente importante, que es nuestra Chica Ardilla. Después de las especulaciones del fandom, la seleccionada para dar vida a la superheroína y ex-niñera de la hija de Luke Cage y Jessica Jones, ha sido Milana Vayntrub, conocida por su papel en la catódica 'This is Us'. Junto a ella, Derek Theler —'Papá canguro'— vestirá las mallas de Mister Immortal, líder de los "Vengadores de los Grandes Lagos".

El grupo de superhéroes lo completará Jeremy Tardy como Night Thrasher, fundador de los New Warriors; Calum Worthy en el rol de Speedball, capaz de crear campos de fuerza; Matthew Moy como Microbe, cuya habilidad implica la comunicación con gérmenes y microorganismos; y Kate Comer en el papel de Debrii, la telekinética del grupo.

Junto al casting, han trascendido declaraciones del equipo responsable del show que, como no podría ser de otro modo, se muestran tan entusiasmados como seguros del buen trabajo que podrán hacer junto al reparto seleccionado. Kevin Biegel ensalza a sus actores sin rodeos:

"Estoy increíblemente emocionado por estar trabajando con este fantástico grupo de actores. Son divertidos, sinceros, entusiastas, encantadores y personifican a la perfección a estos personajes. Va a ser un bombazo y un honor crear esta serie con cada uno de ellos."

Por su parte, el mandamás de la división televisiva de Marvel Jeph Loeb, y la responsable de casting de Freeform Elizabeth Boykewich tampoco escatiman en elogios hacia 'New Warriors', y se muestran expectantes con la recepción de la serie por parte del púlblico:

"Somos muy afortunados de haber reunido a un grupo tan diverso e increíblemente talentoso. No podemos esperar a que los fans vean lo que tenemos entre manos cuando liberemos a estos personajes tan icónicos al mundo." "En Freeform estamos comprometidos a encontrar personajes diferentes y divertidos con los que nuestro público pueda disfrutar e identificarse. Estamos emocionados por estar trabajando con Marvel Television para traer a estos superhéroes a la vida y ver cómo se enfrentan al mundo."

'New Warriors', la primera aproximación al universo Marvel televisivo en clave de comedia, se estrenará en el canal Freeform a lo largo de 2018. Hasta entonces, y a título personal, no voy a descansar tranquilo hasta que no vea cómo han transformado a Vayntrub en la Chica Ardilla; esperemos que con mayor fortuna que lo visto en cuanto a caracterización se refiere en 'Capa y Puñal'.