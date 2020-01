HBO descarta 'Confederate', la polémica nueva serie de los creadores de 'Juego de Tronos'

HBO al final ha hecho oficial lo que todos dábamos por sentado: 'Confederate', la que debería haber sido la nueva serie de David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de 'Juego de Tronos', para la cadena, ha sido oficialmente cancelada.

Crónica de una muerte anunciada

El proyecto se anunció en verano de 2017 y no tardó en recibir duras críticas por el hecho de que dos hombres blancos fuesen a realizar una serie distópica en la que la esclavitud aún existía en Estados Unidos. No se había vuelto a hablar de la serie desde entonces y el anuncio de HBO es más un trámite que algo que nos sorprenda.

Fue este pasado de agosto cuando nos quedó claro que 'Confederate' nunca llegaría a hacerse con el anuncio del fichaje de Benioff y Weiss por Netflix a cambio de 250 millones de dólares. Impensable que la plataforma de streaming fuese a pagarles esa cantidad si luego iban a estar ocupados con 'Confederate'.+

De esta forma se oficializa la segunda salida de Benioff y Weiss de un proyecto de gran envergadura con apenas unos meses de diferencia entre sí. El anterior fue la trilogía de Star Wars que tenían en marcha al no verse capaces de trabajar al mismo tiempo en ella y en sus proyectos para Netflix. Ya entonces ni siquiera mencionaron 'Confederate'...

Al menos no todo han sido malas noticias por parte de HBO, ya que la cadena también ha hecho oficial que 'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de Tronos', se estrenará en 2022.

Vía | Tv Line