'Los hombres del SAS' confirma su renovación: la temporada 2 de la serie bélica del creador de 'Peaky Blinders' vendrá con cambios importantes

Ya nos olíamos algo, porque la serie terminaba abriendo la puerta a una continuación, pero ha sido anoche cuando, coincidiendo con la emisión del final en BBC (aquí la vemos en HBO Max), la cadena ha anunciado que ha renovado 'Los hombres del SAS' (SAS Rogue Heroes), la nueva serie de Steven Knight ('Peaky Blinders'), por una temporada 2.

Aquí nos encontramos con una curiosidad ya que en la emisión televisiva la serie terminaba anoche con un "Continuará" impreso en el último plano/foto (con Paddy). Algo que no existe en la edición disponible en HBO Max, plataforma que estrenó la serie al completo en España a finales de octubre. Eso sí, si os fijáis en ese momento se escuchan tres disparos que corresponderían a la sobreimpresión de "To be Continued".

Curiosidades aparte, esta noticia viene después de que la serie bélica haya cosechado bastante éxito. Desde BBC hablan de que el primer episodio atrajo a 9,4 millones de espectadores a través de todas sus plataformas.

Salto de continente

La temporada 2 de 'Los hombres del SAS' será bastante diferente a su predecesora, debido al curso de los acontecimientos históricos. Ahora, el recién formado regimiento está bajo el mando de Paddy Mayne (Jack O’Connell) y tendremos un nuevo escenario de guerra, pasando del norte de África y el desierto al continente europeo.

Así lo ha asegurado Steven Knight, quien asegura que la temporada 2 llevará a nuestros héroes a los límites de su resistencia. Eso sí, de momento los detalles de estos nuevos episodios se mantienen bajo llave, pero estos se rodarán durante el próximo 2023.

La primera temporada de 'Los hombres del SAS' contó con un trío protagonista formado por Connor Swindells como Stirling, Alfie Allen como Jock y Jack O'Connell como Paddy. Con la muerte del segundo y la captura del primero por parte de los alemanes no sabemos si Swindells seguirá en la serie (se sabe que el personaje histórico tuvo varios intentos de escapar de su cautiverio, alguno con éxito breve).