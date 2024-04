Del Japón feudal a una galaxia muy lejana: la inesperada conexión lingüística entre 'Shogun' y Star Wars

Que el incesante vaivén de novedades no nos haga olvidarnos de algo que debería seguir estando claro: 'Shogun' es unas de las mejores series del año. Con su fiel adaptación de Japón durante los 1600, y de los tejemanejes internos que había entre los locales y sus visitantes portugueses, la serie tiene detrás un trabajo de documentación histórica y lingüística que ha sido clave para su éxito.

Quizás la decisión más importante en el desarrollo de toda la serie fue la de mantenerse fieles al lenguaje japonés, algo que, siendo una serie americana, es extraordinariamente raro. La inmensa mayoría de los diálogos de la serie son en japonés, y eso significa una cosa: subtítulos.

Perdiendo el miedo a los subtítulos

En una entrevista de Polygon con Justin Marks, uno de los dos creadores de la serie junto con Rachel Kondo, el showrunner contó la importancia de los subtítulos en la serie. Ya que se trataba de una necesidad por la naturaleza de la serie, para ellos se convirtió en algo muy importante pensar cómo desarrollarlos.

“Demasiado a menudo, como cineastas, hacemos que como si los subtítulos no existieran. ¡Como si pudiéramos transportar palabras a las cabezas de la audiencia! Pero no podemos. Tenemos que poner palabras en la pantalla, y si lo vamos a hacer, mejor no hacerlo a última hora.”

Los subtítulos estuvieron integrados desde prácticamente el principio de la creación de la serie. Son más representativos del diálogo de los guiones originales (que se escribieron en inglés antes de ser traducidos) y se implementaron en la edición original de la serie, teniendo en cuenta elementos como la cadencia de planos para que fuera cómodo leerlos.

Pero hay un detalle más que esta serie comparte nada menos que con Star Wars, y es que la fuente de los subtítulos en la serie es una que el guionista vio utilizada hace muchos años para 'Star Wars', concretamente la que en la película original traduce el diálogo de Greedo. Es una fuente grande y con impacto, que Marks creía que serviría de mayor atractivo para los espectadores. La colocación también fue importante, y se sitúa algo más arriba de lo habitual en TV, para integrarla más dentro de la acción.

Es uno de los raros casos donde la traducción y la creación del contenido tienen lugar prácticamente en paralelo, y que forma parte de un renovado interés de los estadounidenses por consumir contenido con subtítulos. Todo este trabajo, sin embargo, no es apreciable en otros idiomas. Aunque se mantiene una cadencia similar en la reproducción de los mismos, en España la serie presenta el mismo formato de subtítulos que para sus otros contenidos, y la única forma de replicar esta fuente es trastear nosotros mismos con el editor. Por lo que el esfuerzo extra no nos ha llegado a todos.

Por otro lado, pese a que su tratamiento con el japonés es exquisito, no todos los idiomas pasan por el mismo cuidado en la serie, que no se libra de viejas manías. Los diálogos que deberían ser en portugués tanto históricamente como dentro de la ficción se han traspasado al inglés para comodidad de los espectadores angloparlantes. Dando lugar a confusiones por parte de algunos espectadores y a momentos de la serie un poco extraños, ya que personajes mencionan claramente estar hablando en la lengua portuguesa mientras lo hacen en inglés. No se puede tener todo en esta vida.

En Espinof: