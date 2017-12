La desolación del Ártico protagoniza el tráiler de 'The Terror', la nueva serie de horror producida por Ridley Scott

Desolación helada, miedo y supervivencia extrema. Estos son los principales ingredientes que nos ofrece el primer y pequeño teaser tráiler de 'The Terror' ('El terror'), la nueva serie antológica que Ridley Scott prepara como productor ejecutivo para AMC y que está basada en el libro homónimo de Dan Simmons.

Protagonizada por Jared Harris ('The Crown') y Tobias Menzies ('Outlander'), 'The Terror' cuenta el fatídico destino de una expedición de la Armada Real británica en las aguas del Ártico canadiense, intentando descubrir el "Paso del Noroeste". Si ya es difícil el escenario al atrapados en el hielo y con todas las condiciones en contra, a los "enemigos internos" hay que añadirles una extraña criatura.

Si obviamos los elementos fantásticos, 'The Terror' está basado en hechos reales: la llamada Expedición Perdida de Franklin, de la que todavía no hay claridad en torno a qué pasó y de qué murieron los tripulantes de los dos barcos desaparecidos. Como creadores, David Kajganich y Soo Hugh intentarán dar respuesta en los diez episodios de la primera temporada, cuyo estreno está pensado para el 25 de marzo de 2018.

La verdad es que tengo mi dosis de escepticismo con 'The Terror'. Si bien este breve teaser me ha gustado bastante y creo que la ambientación es muy apropiada, pensar en diez episodios me dan pereza. Ejemplos como 'American Horror Story', demuestran que el terror en la televisión suele desinflarse a lo largo de los episodios, cosa que también vimos en 'Helix', por poner un referente "ártico". Pero si logran administrarse bien y aguantar tras el impacto inicial, puede que nos encontremos con una gran serie.