¡Larga vida y prosperidad! 'Star Trek: Discovery' tendrá segunda temporada

La preproducción de 'Star Trek: Discovery' no estuvo exenta de problemas. De hecho, Bryan Fuller, uno de sus creadores, acabó abandonando la serie por una serie de divergencias con CBS, lo cual sin duda ayudó a que acabase estrenándose más tarde de lo previsto. Su lanzamiento finalmente se produjo el pasado 24 de septiembre, habiéndose emitido seis episodios hasta la fecha. No han hecho falta más para que se haya anunciado su renovación por una segunda temporada.

Por lo visto, el interés hacia 'Star Trek: Discovery' ha sido tal que ha logrado que se rompa el récord de nuevos usuarios en un día, una semana y un mes en CBS All Access, la plataforma de streaming que emite la serie en Estados Unidos. Así suena muy bien, pero conviene tener en cuenta que se trata solamente de la segunda serie de producción propia de CBS All Access -'The Good Fight' tuvo el honor de ser la primera-...

Lo que CBS no ha desvelado es cuántos episodios tendrá esta segunda temporada -ni tampoco la fecha de estreno-. Recordemos que la primera consta de 16, aunque divididos en dos tandas. La primera consta de diez y llegará a su fin el próximo 12 de noviembre, mientras que los seis restantes se empezarán a poner disponibles para sus clientes a partir del próximo mes de enero.

Además, merece la pena destacar el hecho de que 'Star Trek: Discovery' funciona a modo de precuela de la serie original -vamos, que tiene un límite temporal bien claro- y que en su momento se valoró la posibilidad de que la serie fuera una antología. No obstante, destacar eso ahora sería dar una pista definitiva a los seguidores sobre el final de la primera temporada, así que imagino que aún tendremos que esperar unos meses para recibir más información al respecto.

