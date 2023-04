El mayor fracaso de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' sale por fin a la luz: la serie de Amazon pierde por el camino a más de la mitad de sus espectadores

Desde Amazon se ha insistido varias veces en que 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' es la serie más vista de todos los tiempos en Prime Video, pero ciertos datos que fueron apareciendo dejaron claro que su éxito no era tan indiscutible como parecía a simple vista. Una nueva información dada a conocer por The Hollywood Reporter ha reafirmado esa impresión.

Un dato preocupante

Por lo visto, solamente 37 de cada 100 personas que empezaron a ver 'Los anillos de poder' en Estados Unidos acabaron de ver la primera temporada. Teniendo en cuenta que fueron solamente 8 episodios, es un dato preocupante, ya que supone que por el camino se perdió un 63% del público.

La tasa de completación es algo mejor en el resto del mundo, pues en ese caso 45 de cada 100 personas terminaron de ver la temporada completa. Sin embargo, tampoco es un buen dato, pues personas con información privilegiada de Amazon apuntaron a The Hollywood Reporter que un 50% sería un "resultado sólido pero no espectacular". La serie más cara de todos los tiempos no puede conformarse con algo así

Como era de esperar, desde la compañía no dudan en quitar importancia a este hecho, pues Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, asegura que "este deseo de pintar la serie como algo menos que un éxito no refleja ninguna conversación que esté teniendo internamente". Sin embargo, permanece la duda de hasta qué punto es realmente se considera un gran éxito o simplemente la plataforma quiere trasmitir esa imagen.

Lo cierto es que la temporada 2 de 'Los anillos de poder' se está rodando actualmente -y la polémica no ha tardado en golpearla-, y se supone que el plan es que sean cinco entregas. Si esa deficiente tasa de completación se traduce en una gran bajada de audiencia en la próxima tanda de episodios, habrá que ver en qué queda todo, sobre todo con las nuevas películas de 'El señor de los anillos' que prepara Warner en el horizonte.

