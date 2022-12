'El señor de los anillos: Los anillos de poder' cierra la boca a los que dudaban de su éxito con estos nuevos récords de audiencia

Nadie puede discutir que 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' dejó con mal sabor de boca a un sector del público, el mismo que recurre a cualquier excusa para criticar la serie de Amazon Prime Video y poner en duda su éxito. Pues bien, la compañía acaba de dar nuevos datos de audiencia que dejan claro que ha sido un triunfo de audiencia indiscutible.

"Un éxito sin precedentes"

Desde Amazon han descrito a 'Los anillos de poder' como "un éxito sin precedentes", destacando que la primera temporada ya ha superado la barrera de los 100 millones de espectadores en todo el mundo. En su momento hubo cierto debate porque la compañía dijo que estaba cerca de superar los 100 millones y luego nunca volvimos tener noticias al respecto. Aquí las tenemos.

Además, 'Los anillos de poder' también ha roto los récords de mayor número de espectadores de una serie original de Prime Video, siendo además la que llevó a un mayor número de nuevas suscripciones durante su lanzamiento en la plataforma. Por último, Amazon apunta que ha sido su serie original más vista en todas las regiones en las que está disponible. Y en su momento ya batió el récord de serie más vista de Amazon durante su primer día disponible.

Es cierto que siguen faltando datos más concretos, esos que también escasean por parte del resto de compañías de streaming, pero ahora mismo no se me ocurre ningún otro motivo para poder en duda su éxito que el odio hacia ella. Eso no quita para que quizá la serie tenga un bajón de seguimiento durante su segunda temporada, pero ahora mismo las cosas están así.

