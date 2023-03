Una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia se convertirá en serie de televisión: los creadores de 'Homeland' adaptarán una maravilla del cine de los 90

Una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia está a punto de convertirse en serie de televisión: Howard Gordon y Alex Gansa ya trabajan en una adaptación televisiva de 'Gattaca'. Sus nombres quizá os suenen, pues en su momento ya fueron los máximos responsables de 'Homeland', que a su vez era una adaptación de una prestigiosa serie israelí.

Los detalles del proyecto

'Gattaca' fue un enorme fracaso en el momento de su estreno, una de las grandes películas de ciencia ficción de los años 90 que no conectaron con el público en su momento y hoy en día son títulos imprescindibles para los amantes del género. Ese aumento en su popularidad seguro que se ha tenido en cuenta a la hora de idear su salto a la pequeña pantalla. No obstante, todavía no es del todo seguro que vaya a producirse.

La adaptación televisiva de 'Gattaca' por el gran interés de Chris McCarthy, jefazo de Showtime, en sacarla adelante. Además, desde la cadena se ha hecho una apuesta muy serie por ella, lo cual se traduce en bastante dinero perdido si la serie finalmente se queda en nada.

Os recuerdo que la película de 1997 escrita y dirigida por Andrew Niccol nos transportaba a un futuro en el que los los hijos pueden ser concebidos a través de una selección genética para eliminar cualquier tipo de problemas. Dentro de ese mundo seguimos a Vincent (Ethan Hawke), quien nació con un problema cardíaco que daba a tener que moriría joven, pero él se resiste a sucumbir al destino que otros le han impuesto y un día le llega la oportunidad de adentrarse dentro de la élite...