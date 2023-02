El mundo necesita más 'CSI' y 'NCIS' y tendremos nuevas temporadas: en tiempos de Netflix cancelando a diestro y siniestro la televisión tradicional renueva masivamente sus series

Si quieres que tu serie favorita no se cancele (o al menos tenga altas probabilidades de ser renovada en modo automático) esta debe emitirse por alguna de las grandes networks estadounidenses. Concretamente CBS, que ha anunciado la renovación de tres de sus series policíacas.

Estas son 'CSI: Vegas', para una temporada 3, 'Navy: Investigación criminal' por una temporada 21 y 'NCIS: Hawai' también por una tercera entrega. Una triple renovación que forman parte del envidiable conjunto de 19 series y programas que la cadena norteamericana ha renovado ya para la temporada 2023/2024.

En el lado de los dramas, tendremos nuevas temporadas de 'Fire Country', 'The Equalizer', 'FBI', 'FBI: International' y 'FBI: Most Wanted'; las comedias son El joven Sheldon', 'Fantasmas', 'The Neighborhood', 'Bob Hearts Abishola' y 'So Help Me Todd' y los programas son '60 minutes', 'Survivor', 'The Amazing Race', 'Tough as Nails' y 'Lingo'.

Queda por saber el destino de otros tres series policíacas muy seguidas, por lo menos las dos primeras: 'Blue Bloods', que está en su temporada 13, 'SWAT' (temporada 6) y la debutante esta temporada 'East New York'. Se sabe que ahora mismo andan en negociaciones con las series veteranas, por lo que lo mismo tendremos que esperar a los upfronts para saber si tendremos más Tom Selleck.

Fidelizando a golpe de renovación

Unas renovaciones masivas, por otra parte habituales en la televisión generalista estadounidense (otra de renovar en masa es TheCW), que vienen a mostrar la potencia del modelo tradicional a la hora de fidelizar a su audiencia. Algo con lo que lamentablemente Netflix no puede competir al ser tan ligera a la hora de pasar la guillotina. Tampoco es que estas cadenas sean un gran ejemplo, porque cancelaciones dolorosas y a traición ha habido toda la vida por parte de estos canales.

Hay que reconocer que estamos hablando de dos modelos distintos de hacer las cosas, pero si algo nos muestran las métricas y estadísticas en torno a lo que la gente consume en plataformas de streaming es que la gente consume series de muchas temporadas (comedias, sobre todo, como 'The Office' o 'Friends' o dramas como 'Anatomía de Grey') antes que series más cortas.