Netflix cancela 'Altered Carbon': la serie de ciencia ficción se queda sin final y no tendrá temporada 3

Se veía venir, cuando pasa mucho tiempo sin noticias de una serie de Netflix, lo más habitual es que acabe siendo cancelada. Eso es exactamente lo que ha sucedido con 'Altered Carbon', pues acaba de hacerse oficial que esta adaptación de la novela de Richard K. Morgan no va a tener tercera temporada.

¿Una despedida antes de tiempo?

Estrenada en febrero de 2018, la primera temporada de la serie fue bastante comentada en su momento, pero no puede decirse lo mismo de la segunda. Entre la espera de más de dos años y el cambio de protagonista -pasamos de Joel Kinnaman a Anthony Mackie-, se ve que el público perdió el interés en ella y a Netflix ya no compensaba seguir adelante con ella.

Por lo tanto, nos quedaremos sin saber el final de la historia de Takeshi Kovacs, pero al menos los fans de 'Altered Carbon' tuvieron la ocasiones de conocer más sobre sus orígenes en 'Reenfundados', una precuela de la primera temporada en forma de anime que Netflix lanzó el pasado 19 de marzo.

Según aclara Variety, en esta ocasión la cancelación de 'Altered Carbon' no ha tenido nada que ver con el aumento de costes derivado de las medidas contra el coronavirus, principal responsable de que 'The Society' y 'Esta mierda me supera' se queden sin segunda temporada. Simplemente se ha evaluado la relación entre su coste (que no debía ser precisamente bajo) y los espectadores que tiene la serie.