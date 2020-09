Netflix cancela 'El show de Big Show': la serie protagonizada por el luchador de 'Pressing Catch' no tendrá temporada 2

Netflix sigue soltando "lastre" y ha hecho oficial la cancelación de 'El show de Big Show' tras una única temporada. Eso sí, todavía no hemos visto el último episodio de la serie, ya que se grabó un especial navideño -sin continuidad con el resto y que no da final a la serie- antes del parón provocado por la pandemia de coronavirus que llegará a la plataforma este próximo mes de diciembre.

La serie contaba una visión ficticia de Big Show, quien tras retirarse del ring trata de ajustarse a su vida normal junto a su esposa (Allison Munn) y sus tres hijas (Reylynn Caster, Juliet Donenfeld y Lily Brooks O’Briant) . Curiosamente, Paul Donald Wight II, nombre real de Big Show, también tiene tres hijos en la vida real, dos niñas y un niño, fruto de dos matrimonios diferentes.

La primera temporada de ocho episodios 'El show de Big Show' llegó a Netflix el pasado 6 de abril y parece que ni siquiera el obligado confinamiento de millones de personas le permitió conseguir la audiencia suficiente como para que la plataforma siguiera confiando en ella. Imagino que ahora Big Show se centrará en su carrera en el ring, ya que en la vida real no está oficialmente retirado del 'Pressing Catch'.

Dos por el precio de una

Por último, conviene señalar que 'The show de Big Show' no es la única serie novata de Netflix que ha recibido un tratamiento similar, pues la plataforma también ha cancelado 'Ashley Garcia: Genius in Love', faltando además el lanzamiento de un especial navideño...

Vía | Screenrant