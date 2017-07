Netflix no espera más para renovar 'Castlevania': la serie tendrá segunda temporada con el doble de episodios

Netflix ha estrenado hoy mismo 'Castlevania', su esperada adaptación de la popular saga de videojuegos, y no ha querido esperar más para que se sepa que ya la han renovado por una segunda temporada. Un movimiento más propio de otra época, pues la compañía cada vez es más prudente a la hora de conceder nuevas temporadas a sus series. No obstante, todos sabíamos que 'Castlevania' era un caso especial y esta es otra prueba de ello.

Eso sí, ha sido Adi Shankar, productor de esta versión televisiva de la saga propiedad de Konami, quien ha confirmado que 'Castlevania' tendrá segunda temporada. Además, las buenas noticias no vienen solas, pues también ha aclarado que Netflix ha duplicado el número de episodios, pasando así de cuatro a ocho capítulos. Seguro que a algunos aún les sabe a poco, pero siempre será mejor dejar con ganas de más a pasarse de frenada.

Recordemos que 'Castlevania' cuenta con la participación vocal de Graham McTavish, Richard Armitage, James Callis, Fred Tatasciore, Alejandra Reynos y Emily Swallow, y también que en principio todo apunta a que se va a volver a contar con ellos para la segunda temporada. Por su parte, los guiones corren a cargo de Warren Ellis y también sería lógico que regrese, y es que lo mejor es tocar lo menos posible si algo funciona.

Ahora solamente nos queda esperar para saber cuándo veremos esos ocho nuevos episodios. Mientras tanto tenemos cuatro a nuestra disposición. Yo aún no he tenido la oportunidad de hincarle el diente, pero después de esto me temo que la primera temporada llegue a su fin con alguno de esos cliffhangers que te hagan necesitar más para ayer. ¿Vosotros la habéis visto ya? ¿Qué os ha parecido?

Vía | Bloody Disgusting

