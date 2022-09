Netflix pone fecha de estreno a 'Miércoles': la serie de Tim Burton no llegará a tiempo para Halloween, pero nos deja un nuevo clip para amenizar la espera

Hace poco más de un mes pudimos echar un vistazo en condiciones al regreso de la Familia Addams, esta vez a Netflix y de la mano del incombustible Tim Burton, en 'Miércoles'; una serie en clave coming of age centrada en la hija del peculiar clan que, por el momento, no tenía fecha de estreno concreta.

Por suerte, entre el aluvión de novedades que ha presentado la plataforma de streaming en su evento online TUDUM celebrado el pasado fin de semana, se ha informado de que el show llegará a nuestras pantallas el próximo miércoles —jé— 23 de noviembre. Una lástima que no se incorpore al catálogo a tiempo para la spooky season 2022.

Pero esto no es todo, porque la Gran N ha acompañado la buena nueva de un nuevo clip en el que podemos ver a la protagonista compartiendo pantalla con la mano Cosa, que ha sido enviada a la Academia Nevermore por Gómez y Morticia para espiar a su hija.

