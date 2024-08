"No se termina una serie que la gente está viendo": ABC quería que 'Perdidos' tuviera más temporadas pero sus guionistas insistieron en que no era buena idea

Si a alguien le cayó el chaparrón con el controvertido, eternamente debatido final de 'Perdidos' fue a Damon Lindelof. Para el final de la sexta temporada el co-creador era el artífice principal detrás de la visión de la serie, pero durante meses su trabajo consistió más bien en pelearse con la ABC.

La cadena era consciente del fenómeno que tenía entre manos y era entusiasta por seguir alargándolo cuanto pudiera. Una petición que era problemática para sus guionistas, quienes tenía claro que no podrían estirar el misterio durante mucho tiempo.

"Las conversaciones de querer que la serie terminara empezaron desde el piloto". Comentó Lindelof en una entrevista con Collider. La primera intención era que la serie durase solo unas tres temporadas, no alargando tanto la resolución de los misterios iniciales y dando con nuevos hasta el final, que habría llegado antes. "Pero ni siquiera nos estaban escuchando. Me decían: '¿Sabes lo difícil que es dar con una serie que la gente quiera ver? No se termina una serie que la gente está viendo'".

ABC no quería dar brazo a torcer

La presión por estirar el chicle era tal que Lindelof estaba pensando dejar la serie para la tercera temporada. "Creían que queríamos más dinero pero solo queríamos que la serie terminara", decía sobre las negociaciones. De cara a la segunda mitad de la tercera temporada ABC estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo. Lo que les proponían era nada más ni nada menos que 10 temporadas, lo que para Lindelof era "igual que si no nos dejasen teminar. Yo estaba pensando más en 4".

Al final hubo que llegar a un punto medio de 6 temporadas, que era de cualquier manera el doble de lo que los creadores querían inicialmente. Todo esto por supuesto se notó en pantalla y acabó hiriendo al final. En otra conversación con Collider, Lindelof admitió que el final llevaba mucho tiempo planteado, pero que al retrasarse tanto hizo que perdiera impacto para la audiencia.

Esta experiencia con 'Perdidos' fue muy instructiva para Lindelof, quien en sus siguientes proyectos ha sido sido mucho más asertivo con las cadenas sobre cuando terminar sus series. Al borde de la cancelación consiguió que le renovaran 'The Leftovers' para darle un cierre digno en una tercera y última temporada, y con 'Watchmen' fue tajante con HBO sobre su condición de miniserie.

En Espinof | Esta serie de superhéroes tiene una puntuación casi perfecta y es mucho mejor que 'The Boys'. Su olvido es una completa injusticia

En Espinof | Las 14 mejores series de 2024... hasta ahora