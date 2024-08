¿Donde están los actores de 'Perdidos' ahora? Así ha cambiado el elenco de la legendaria serie 14 años más tarde de su final

Antes de llegara a la pequeña pantalla 'Juego de tronos', otro exitazo resignificó lo que era el fenómeno televisivo. 'Perdidos' hizo de sus tramas el tema de conversación favorito semanal, y de sus personajes algunas de las caras más queridas y conocidas en televisión. 14 años más tarde, los actores han salido de la isla y tratado de continuar sus carreras, algunos con mayor éxito que otros.

Matthew Fox (Jack Shepard)

Tuvo algunos pequeños papeles menores después de la serie, pero en 2012 se retiró de la actuación para perseguir otras pasiones como la pintura o la música tras manchar su imagen personal. Fue un cóctel resultado de una etapa de su vida en la que se descubrió que había pegado a alguien en un autobús, que había sido arrestado conduciendo drogado y que, según su compañero de reparto Dominic Monaghan: "pegaba a las mujeres". En 2022 volvió a protagonizar una serie con 'Last Light', aunque antes que eso había conseguido otro papel secundario importante como 'Bone Tomahawk'. Su último papel fue el año pasado, en en drama bélico 'C*A*U*G*H*T'.

Evangeline Lilly (Kate Austen)

Lilly mantuvo bastante bien la inercia de su fama en 'Perdidos', interpretando a más personajes secundarios a lo largo de su carrera. Un año más tarde de terminar de cerrar su etapa como Kate apareció de secundaria en 'Acero Puro', y poco después daría vida a Tariel en las películas de 'El Hobbit'. En 2015 se unió al universo Marvel como la Avispa, y desde entonces se ha mantenido ahí. Recientemente anunció su retiro de la interpretación, aludiendo a un vídeo que grabó hace años en el que afirmaba que en el futuro le gustaría dedicarse a su familia y a la vida tranquila.

Josh Holloway (James "Sawyer" Ford)

El carismático Sawyer era uno de los eternos favoritos en durante el recorrido de la serie, pero Holloway ha tenido una tímida carrera como actor protagonista desde entonces. A pesar de que ha llegado a protagonizar un par de series de ciencia ficción más ('Intelligence' y la algo más éxitosa 'Colony'), ninguna llegó a tener el tirón de 'Perdidos'. También ha interpretado a secundarios como Roarke Morris en la tercera temporada de 'Yellowstone' y fue el antagonista de uno de los mejores episodios de 'Community' de temática western.

Naveen Andrews (Sayid Jarrah)

Ya antes de la serie de Lindelof y compañía había encontrado su fama con 'El paciente inglés' y tras la serie volvió a encontrarla con otro gran éxito de las Wachowski: 'Sense 8'. El intérprete sigue a día de hoy fichando nuevos proyectos con bastante consistencia tanto en cine como en televisión, si bien la mayoría de ellos pasan por debajo del radar mainstream. Su proyecto más reciente es 'Last Days', la nueva película de Justin Lin.

Jorge Garcia (Hugo "Hurley" Reyes)

Tras 121 episodios de 'Perdidos', García se metió de lleno en otro mastodonte de serie, convirtiéndose en uno de los personajes regulares (y también favoritos de los fans) en 'Hawaii 5.0'. El resto de su carrera ha consistido principalmente en roles pequeños de todo tipo, de largometrajes a cortos o videoclips. Su último trabajo fue hace un año como secundario en la serie 'Bookie'.

Terry O'Quinn (John Locke)

Otro que también se pasó por 'Hawaii 5.0' fue Terry O'Quinn, conocido por interpretar al imponente John Locke. O'Quinn ha mantenido un perfil relativamente bajo todos estos años pero con trabajos que le han permitido ser un secundario fiable en televisión, en roles para series como 'Perpetual Grace, LTD', 'Patriota' o 'Resident Alien'. Recientemente también se sumó al proyecto 'Getting Lost', un documental sobre la creación y el legado de la serie. Su último rol popular ha sido para la saga 'The Walking Dead', interpretando al General Beale en el spin-off dedicado a Rick y Michonne.

Michael Emerson (Ben Linus)

Este mismo año lo hemos visto (y será difícil olvidarlo) en 'Fallout', pero tras ‘Perdidos’ también fue uno de los principales rostros de 'Person of Interest', dos roles longevos que han marcado una carrera llena de roles pequeñitos pero notorios. Su trabajo más reciente, además de 'Fallout', es en la serie 'Evil' como el antagonista principal. En la vida real se ha desligado de su rol de villano formando parte en diversas iniciativas de caridad.

Daniel Dae Kim (Jin-Soo Kwon)

La otra serie que deberían ver los fans de 'Perdidos' es 'Hawaii 5.0', porque Dae Kim fue otro actor de la serie que pasó a formar parte del procedural policiaco como regular, apareciendo en más de 150 episodios. Más allá de eso lo hemos visto en dramas médicos como 'The Good Doctor' o 'New Amsterdam', en la reciente adaptación de acción real de Netflix 'Avatar' o en la interesante serie de animación 'Pantheon'.

Henry Ian Cusick (Desmond Hume)

El protagonista del que muchos consideran el mejor capítulo de la serie no ha tenido mucha suerte más adelante en su carrera. 'Perdidos' sigue siendo su rol más relevante en una serie de roles más pequeños en series como 'MacGyver', 'Scandal' y 'Fringe'. Aunque en 2014 obtuvo su siguiente gran rol como uno de los personajes principales de 'Los 100'.

Harold Perrineau (Michael Dawson)

El personaje de Michael Dawson desapareció de la serie tras las primeras temporadas y Perrineau no guarda precisamente un buen recuerdo de aquel papel, declarando que creía que solo era "el negro" de la serie. Por suerte para él, el resto de su carrera ha estado llena de papeles interesantes, de roles en 'Constantine' a 'Claws' a pasearse por 'Mentes Criminales'. Su rol más reciente es curiosamente en 'From', la serie que muchos consideran heredera de 'Perdidos', y como el protagonista nada menos.

