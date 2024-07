La serie de ciencia ficción que cambió por completo la historia de la televisión llega a Netflix este verano

Puede que 'Perdidos' tuviera uno de los finales más controvertidos de la televisión, pero aunque se ame o se odie, no se puede negar que la serie marcó el comienzo de una era de narración y cliffhangers que impactaron al publico para arrancar otro tipo de televisión de ficción. Rodada en Hawai, su misteriosa isla llena de supervivientes tenía un equilibrio de enigmas y aventura que sus fans hayan perdonado todo, y ahora, a partir del 15 de agosto las seis temporadas podrán verse en Netflix.

Un punto y aparte en la televisión

Una oportunidad para los fans más acérrimos que brinda una oportunidad a los recién llegados para disfrutar de un alucinante hito televisivo que se emitió originalmente de 2004 a 2010, empezando tan solo unos días antes que 'Mujeres desesperadas' y unos meses antes que 'Anatomía de Grey'. Un éxito inmediato que surgió de la idea de un ejecutivo llamado Lloyd Braun, que estaba sentado en una playa de Hawai, pensando en cómo convertir sus vacaciones en una serie de televisión.

Inspirándose en la película con Tom Hanks 'Náufrago' y el reality 'Supervivientes', Braun ideó el título 'Perdidos', en el que, tras estrellarse su avión en una remota isla tropical, los supervivientes deben enfrentarse a peligros ocultos y a fuerzas misteriosas y malévolas para seguir con vida, un concepto vago de náufragos entre completos desconocidos que aprenden a sobrevivir juntos mientras dejan atrás sus pasados. Pronto introdujo al cocreador de la serie, J.J. Abrams, al que se le unió el joven guionista Damon Lindelof, y la idea empezó a transformarse en la serie que conocemos hoy.

Por aquel entonces, el público tenía que esperar una semana entera entre episodio y episodio, y pasaba esos días y los descansos entre temporadas indagando en cada detalle de la serie en un panorama de Internet muy distinto del actual. Twitter no existía en 2003, Myspace era totalmente nuevo y Reddit no se lanzó hasta 2005. Ver 'Perdidos' ahora es una experiencia completamente diferente a la de entonces, no sabemos si será igual de efectiva, pero seguramente se convierta en uno de los títulos más vistos en el catálogo de Netflix.

