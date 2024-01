Terremoto en 'Mentes Criminales'. Uno de los actores veteranos de la serie abandona por sorpresa el exitoso drama criminal

A los fans de 'Mentes criminales' no les va a gustar enterarse de que Josh Stewart, uno de los actores veteranos de esta famosa serie de televisión, ha abandonado su reboot 'Evolution'. El propio actor ha confirmado su salida en Twitter con el siguiente mensaje: "Mis días interpretando a Will LaMontagne Jr. se han acabado".

Inesperado

Stewart apareció por primera vez en 'Mentes criminales' en el episodio 18 de su temporada 2, y desde entonces ha sido una presencia recurrente en la misma. Eso sí, no fue hasta la reciente temporada 16 cuando pasó a tener una presencia regular en la misma, pero, desgraciadamente, su etapa en la misma ha llegado a su final.

Se desconocen los motivos exactos de la marcha de Stewart, actor al que los fans del terror recordarán por su participación en 'The Collector' y 'The Collection', ya que es cierto que la serie había plantado las semillas para su posible salida, pero también que todo había quedado en un susto que se prestaba a seguir contando Will LaMontagne Jr.

Erica Messer, showrunner de la serie, comentó recientemente a TV Line que la trama por la que Will tenía miedo de sufrir cáncer y que en realidad solamente tenía la tiroides inflamada estaba inspirada en algo que sucedió en la vida real al marido de A.J. Cook, la actriz que interpreta a Jennifer Jareau en 'Mentes criminales', pero que el plan no era prescindir de Stewart:

La próxima temporada, con suerte, va a estar bien, pero no está necesariamente fuera de peligro para siempre.

Si realmente la etapa de Stewart en la serie ha llegado a su final para siempre, algo me dice que habrá un inicio de temporada dramático marcado por la muerte de Will. No tardaremos en descubrirlo, que el estreno de la próxima tanda de episodios está prevista para este 2024.

