Esta serie de superhéroes tiene puntuación casi perfecta y es mucho mejor que 'The Boys'. Su olvido es una completa injusticia

Si bien entre Marvel, DC y fenómenos como 'The Boys' parece que estamos todo el día bombardeados de películas y series de superhéroes el encontrarse con una que sea realmente buena y, como se suele decir, un completo bombazo es menos habitual de lo que parece. Y es que nunca viene mal el recordar alguna de las obras cumbres del género.

Una adaptación bastante audaz de una auténtica obra maestra del cómic como es 'Watchmen', de Alan Moore y Dave Gibbons que, en vez de quedarse en la historia original remezclaba los elementos de la crepuscular historia de superhéroes para ofrecernos una suerte de secuela que se convirtió automáticamente en una de las mejores miniseries de la historia de HBO.

Y, bueno, si me preguntáis, la serie es algo mucho mejor que la adaptación de Zack Snyder. Por eso da un poco de pena que haya caído en el olvido tan solo cinco años después. Sobre todo teniendo en cuenta que no solo conquistó a la crítica (un 96% en RottenTomatoes), también arrasó en los Emmy con 11 estatuillas incluyendo Mejor serie limitada. Algo nunca visto con una serie de este género.

El nuevo testamento de Watchmen

Creada por Damon Lindelof (responsable de 'The Leftovers'), la serie tiraba del hilo de un mundo que todavía se recupera de la catástrofe de Nueva York, perpetrada por Ozymandias y nos situaba en Tulsa, Oklahoma, donde la policía ha tenido que recurrir al antifaz y a la identidad secreta ante la amenaza del Séptimo de Kaballería, facción de seguidores de Rorschach.

Todo un "Nuevo testamento", en propias palabras de Lindelof, que deja completamente fascinado tanto por su guion preciso que, como el mecanismo de un reloj, es toda una lección de narración y de cómo y dónde poner los distintos giros. Y si eres fan del cómic, también hay muchos detalles que encajan como la seda.

Pero la dirección no se queda nada corta tampoco. Con Nicole Kassell como directora principal y gente como Stephen Williams también tras las cámaras la serie va cada vez a más y alcanza su cumbre en lo visual con el extraordinario, valga la redundancia, 'This Extraordinary Being'. Un capítulo delicioso, puesto nada más superado el ecuador, y que profundiza todavía más en este riquísimo mundo.

Lindelof ya comentó en su momento que no estaba interesado en una temporada 2 de 'Watchmen' y, si bien es casi mejor así, uno no puede evitar pensar que si hubiera regresado la serie con nuevos episodios esta podría haberse mantenido algo más de tiempo en la memoria del espectador.

