La noticia que los fans de Harry Potter estaban esperando. La ansiada serie de HBO basada en el universo mágico creado por J. K. Rowling acaba de anunciar sus fichajes más importantes

La serie de televisión sobre 'Harry Potter' acaba de anunciar los que quizá sean los fichajes más importantes de esta nueva adaptación de las novelas escritas por J.K. Rowling. No, no me refiero a sus protagonistas, porque eso todavía tardará más tiempo en conocerse, pero lo que sí tiene ya es tanto guionista como director.

Los primeros fichajes

Por un lado, Francesca Gardiner, guionistas conocida por su participación en serie como 'Succession' o 'Killing Eve', ha sido elegida para ejercer como showrunner de esta nueva 'Harry Potter'. Una tarea titánica, pues ha de conseguir al mismo tiempo mantenerse fiel pero también encontrar una razón de ser para volver a contar una historia que ya dio pie a una mítica saga cinematográfica.

Además, HBO también ha contratado a Mark Mylod, director de episodios en series tan populares como 'Juego de Tronos', 'The Last of Us' o 'Succession', para que se encargue de la puesta en escena de varios episodios de la serie. No es algo que se aclare, pero todo apunta a que será él quien firme el primer capítulo, el cual marcará la ruta visual a los que lleguen después.

La serie se estrenará en 2026, pero desde HBO todavía no han concretado la fecha exacta. No obstante, este gran paso adelante invita a pensar en que pronto tendremos más novedades sobre esta nueva versión de 'Harry Potter'.

En Espinof | 'Harry Potter': en qué orden ver las películas de la mágica saga creada por J.K. Rowling

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video