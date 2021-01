'El nudo': un solvente thriller en Antena 3 que engancha más por lo que sugiere que por lo que cuenta

Antena 3 estrena esta noche 'El nudo', una serie lanzada inicialmente como una producción exclusiva de Atresplayer. Ha tenido que pasar más de un año desde su llegada a dicha plataforma para que podamos ver en abierto un misterioso thriller de 13 episodios creado por Nuria Bueno, quien también firma en solitario el guion de sus dos primeros episodios.

El juego que plantea 'El nudo' logra despertar la curiosidad con su forma de abordar la historia. Y es que aquí no se opta por un ritmo vibrante, sino por potenciar el suspense a través de la relación entre el cuarteto protagonista, dos parejas cuyos caminos se cruzan por el reencuentro entre ellas, dos amigas de la infancia cuya vida ha ido por caminos por diferentes.

Le falta algo más de intensidad

Es cierto que todo arranca con un accidente de coche cuyas consecuencias se irán dejando notar según avanza la serie, pero lo que llama la atención no es tanto el detonante como la apuesta narrativa de la serie, ya que se divide en tres tiempos diferentes.

Por un lado, el accidente de coche y sus consecuencias, por otro lo que precedió a ese hecho para asentar la relación entre los protagonistas y por otro pequeños comentarios sobre lo sucedido en esas dos líneas temporales anteriores en un recurso que me hizo acordarme de 'El día de mañana', la estupenda serie de Movistar+ que se estrenó más de un año antes que 'El nudo'.

Esta decisión ayuda a mantener interesado al espectador en todo momento al ir dosificando el misterio de tal forma que la intriga nunca desaparece. Sí es cierto que se echa en falta un poco más de intensidad incluso teniendo en cuento que está cociéndolo todo a fuego lento. Es como si por un lado no quisiera estirar nada más de la cuenta pero por otro se sintiera ligero de más.

Esa particularidad está muy presente en los dos primeros episodios de la serie que he visto, porque reconozco la habilidad con los que están construidos los guiones para dotar de mayor variedad narrativa a la historia, arriesgándose a jugar al mismo tiempo con la presentación de personajes y la investigación con sus personalidades ya más asentadas, pero al mismo tiempo se siente que la cosa progresa demasiado despacio.

Todo esto se siente a todos los niveles, desde la presentación de los personajes -aunque se compensa con el trabajo de los actores, sobre todo por parte de Natalia Verbeke y Cristina Plazas- hasta los diálogos. Es como si le faltase energía aunque realmente no vaya a medios gas. No hay nada que uno pueda señalar directamente y decir que eso es lo que falla, porque quizá sencillamente esas sean sus aspiraciones, pero actualmente una propuesta así necesita de ese algo más que 'El nudo' no tiene en su arranque.

Si tuviera que concretar, esa sensación quizá se acrecienta por esas entrevistas sobre lo sucedido en tiempo actual, ya que ahí la serie se siente más libre. Su uso está igual de medido que el resto, pero hay ahí cierta mala baba que lleva al espectador a pensar en que es más interesante lo que estás intuyendo a partir de esas breves piezas que lo que sucede realmente.

En resumidas cuentas

Al final no deja de ser todo consecuencia de buscar cierta ligereza, ofreciendo la suficiente dosis de misterio para despertar la curiosidad del espectador pero no la suficiente para tener una necesidad real de descubrir lo que va a suceder. Sin embargo, las cosas que se intuyen sí resultan más sugerentes y el juego narrativo también juega a su favor.