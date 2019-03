Nuevo vistazo al final de 'Juego de Tronos': "Hay una escena con tantos personajes que parece una película de superhéroes"

El final de 'Juego de Tronos' está a la vuelta de la esquina. Será el 14 de abril cuando se estrene el primero de los seis episodios de la octava y última temporada de la serie de HBO. Por ello, toca ir dando fuerza a la campaña promocional con la aparición de nuevas imágenes y declaraciones de varios de los implicados en la que promete ser la temporada más importante de una serie de televisión hasta ahora.

10 meses han sido necesarios para rodar estos seis episodios, aunque solamente uno de ellos ya se llevó 11 semanas. Me refiero al que incluye no solamente la mayor batalla hasta ahora en la serie -y la primera en la que participará Arya-, pues sus responsables no logran dar con ninguna más extensa de forma consecutiva en la historia del cine. Casi nada. Bryan Cogman, co-productor ejecutivo de la serie destaca lo siguiente de ese episodio:

Este enfrentamiento final entre el ejército de los muertos y el ejército de los vivos es implacable y no tiene precedentes, incluyendo una mezcla de géneros dentro de la propia batalla. Hay secuencias construidas dentro de secuencias que están construidas dentro de otras. David Benioff y Dan Weiss han construido un puzzle asombroso y Miguel Sapochnik (el director) vino, lo separó y lo unió todo de nuevo. Ha sido agotador, pero creo que lo hará saltar todo por los aires.

Uno de los viejos conocidos que regresa es el director David Nutter, quien se ocupa de tres de los seis episodios que tiene la temporada. Con anterioridad había rodado seis episodios, incluyendo el mítico 'Las lluvias de Castamere' -igual os acordáis más si digo que es el de la boda roja- y tiene que comentar lo siguiente sobre lo que nos espera:

No va a decepcionar a los fans. Hay un montón de primeras veces en estos episodios. Está la secuencia más divertida que haya rodado para la serie, la más emocionante y absorbente que haya rodado y una con tantos personajes principales juntos que parece que va a parecer que estés viendo una película de superhéroes.

Eso sí, la importancia de ese capítulo puede quedarse atrás ante el episodio final de la serie. En ese caso son Weiss y Benioff, showrunners de 'Juego de Tronos' desde su primer episodio, los que se ocupan de la dirección y han mantenido todo bajo máximo secreto. Solamente los miembros del equipo con una insignia especial tenían acceso y varias escenas se rodaron en un set cerrado.

La presión es máxima para Weiss y Benioff y ellos son conscientes del reto al que se enfrentaban. Sin embargo, también asumen que va a ser imposible contentar a todo el mundo, tal y como señala Weiss:

Queremos que le encante a la gente. Es algo que nos importa mucho. Hemos pasado 11 años haciendo esto. También sabemos que no importa lo que hagamos, incluso si es la versión óptima, va a hacer cierta cantidad de gente que odie la mejor versión de cualquier posibilidad. No hay ninguna en la que todos digan: "Odio admitirlo, tengo que dar la razón al resto de personas en el planeta sobre que es la forma perfecta de hacerlo", eso es una realidad imposible que no existe. Espero que haya una discusión como con el final de 'Breaking Bad' en el sentido de "¿Es sobresaliente o de matrícula de honor?".

Por su parte, Benioff quiso añadir lo siguiente sobre la importancia del final de la serie:

Desde el principio hemos hablado sobre cómo acabaría la serie. Una buena historia deja de serlo si tiene un mal final. Claro que nos preocupa.

El próximo 17 de mayo saldremos de dudas, ya que será entonces cuando HBO ponga punto y final a la serie. Hasta entonces habrá que esperar para ver qué personajes sobreviven -si es que alguno lo hace- y quién ocupará el Trono de Hierro -si es que no acaba destruido o todos muertos-.