El papel de Gendry en 'Juego de Tronos' a juicio: cuatro guionistas intentan buscar sentido al personaje tapado de la serie

Podría parecer que un personaje como Gendry (Joe Dempsie) estaría lejos de ser el personaje más importante de ‘Juego de Tronos’, pero el hijo bastardo del rey Robert Baratheon podría jugar un papel de suma importancia en esta octava y última temporada.

Ya ayudó a equipar a todo un ejército para la Gran Batalla de Invernalia y construyó un lanza para Arya Stark, pero su mayor contribución podría no haber llegado aún. ¿Podría Gendry ser en realidad el legendario Azor Ahai?

Puede parecer una teoría ridícula (incluso para los estándares de ‘Juego de Tronos’), pero cuando echas la vista atrás y te fijas en las pistas (si no son falsas, como en ‘Perdidos’), en realidad tiene bastante sentido.

Opinan los expertos

Preguntamos a distintos profesionales de las letras nacionales qué piensan que puede pasar con este personaje. El primero en contestarnos ha sido Lusimi Pérez, líder de Tigres Leones, compositor y guionista. Y fan. Muy fan de ‘Juego de Tronos’:

“En ‘Juego de Tronos’ no hay personajes menores. Todos tienen un momento en el que brillan. La gente se reía de Hodor, pero suya es una de las cinco líneas de diálogo más famosas de toda la serie. Pero si le preguntas a cualquiera por Gendry te dirá que le suena que iba en el grupo Arya y que es herrero. Es verdad que es el último vestigio que queda en Poniente de la casa Baratheon (ahora mismo no me acuerdo de qué pasó con Stannis), lo cual tiene mucho mérito: tras ocho temporadas nos empieza a costar recordar cómo era Robert Baratheon".

"De hecho dentro de la trama se tenía más interés en su sangre para no sé qué ceremonia de maldición de Melisandre que por él propiamente hablando. Pero Gendry tiene algo que no tienen otros personajes mucho más interesantes de 'Juego de Tronos'. Sigue vivo. Así que es posible que Martin y compañía tengan pensado algo para él de cara al final de la serie. Algo que nos deje a todos con el culo torcido. O que la acabe siendo tan anodino como ha sido. ¿Por qué preguntáis por Gendry estando Gregor Clenage aún por ahí?”

Sobre si las cosas han cambiado para el personaje en el último episodio, Pérez lo tiene claro: "No. Porque el personaje no ha hecho nada. Daenerys le da Bastión de las Tormentas para no tener problemas con él. Pero da más la impresión que los guionistas se querían librar de él. A lo mejor me equivoco y hay un giro, pero entre esto y la respuesta de Arya a su proposición, parece que es un personaje zanjado".

Sergio Sarriá, guionista entre otras cosas de 'El Intermedio', 'Malaka' y autor de las novelas 'El hombre que odiaba a Paulo Coelho' y la recién salida del horno 'Cuando nadie nos ve' , nos cuenta su versión de los hechos.

"El hecho de que un personaje, en apariencia, tan secundario como Gendry haya sobrevivido ocho temporadas en Poniente, donde la esperanza de vida es flojita, de 4 a 5 capítulos de media, viene a indicarnos que los creadores de 'Juego de Tronos' tienen reservado para él un papel más importante de lo que cabría pensar por sus escasas apariciones en pantalla".

"Tan escasas, que estuvo desaparecido durante varias temporadas sin que nadie supiera qué había sido de él y hasta se llegaran a distribuir carteles por las redes con su foto: 'Have you seen this bastard? Last seen way back in season 3'. Así que opino, que si se han tomado la molestia de recuperarlo y, además, mantenerlo con vida en la épica batalla del último capítulo, es porque tiene que decir algo importante en esta temporada final".

"Aunque sobrevivir a 50 minutos de 'Juego de Tronos' es importante (prácticamente el minuto en esta serie equivale a un año perruno), no es lo más importante. Lo primero es ocupar el trono de hierro. Y también ahí Gendry parece jugar un rol significativo. Hijo bastardo de Robert, es el único en Poniente que tiene sangre Baratheon en sus venas, lo que le convierte en un candidato más. Por si fuera poco, son muchas las teorías que sugieren que su madre podría ser Cersei, lo que definitivamente lo colocaría como legítimo heredero al trono de hierro".

"Y yo quiero creer que es así porque se abren una serie de interesantes dilemas. Por ejemplo, ¿qué haría Daenerys en esta situación? ¿Mantendría su romance con Jon Snow o dado que su ejército prácticamente ha desaparecido, le daría de lado para estar con Gendry y así tener opciones de llegar al trono? ¿Y Arya? Es la gran protagonista de esta temporada y la heroína del 8x03.

Si mantuviera su relación con Gendry, podría optar al trono junto a él, devolver el apellido Stark a Desembarco del Rey y reparar el honor de su familia. ¿Y Cersei? ¿Sería capaz de asesinar a su propio hijo por seguir sentada en el poder? Ya sea cierta o no esta teoría, sin duda, Gendry va a ser motor importante en la historia y va a provocar reacciones en los personajes principales".

Otro amigo que ha querido pasar a contarnos cómo ve el asunto ha sido Álvaro Velasco, veterano guionista en Globomedia y cómico en Comedy Central.

"Desde hace ya varias temporadas pienso que Gendry Baratheon puede ser el que finalmente ocupe el trono de hierro y que es uno de los grandes tapados de la serie. Y lo creo basándome en que realmente él es el único hijo de Robert Baratheon, aunque el bueno de Bob no sabía que sus chavales eran realmente de su cuñado el Matarreyes aunque fueran tan Lannister todos ellos y no tuvieran ni una gota de Baratheon".

"Este linaje le da la legitimidad para ocupar el sitio, pero además hay una teoría que apunta a que podría ser hijo de Cersei y no un bastardo. Que la serie no haya profundizado mucho sobre esto puede contribuir a que la sorpresa sea aun mayor si finalmente esto ocurre. En cuanto al personaje en sí, el arco que tiene desde la primera temporada es muy interesante, especialmente desde que Melisandre le hace saber quién era realmente su padre".

"Gendry es un poco el Paquirrín de 'Juego de Tronos'"

El último en subirse al carro de las apuestas ha sido Jesús Mesas Silva, responsable de dos hitos de la televisión nacional como 'Estoy vivo' y 'Águila roja':

«¿Qué opino de Gendry? Es un pobre diablo, un personaje sin muchas ambiciones y maltratado por su origen. Como Paquirrín. Gendry es un poco el Paquirrín de 'Juego de Tronos'. También es una parodia del estereotipo de los cuentos «Hijo Bastardo Destinado Para Reinar»... Y si os fijáis, su viaje en la serie es el reverso jodido de Jon Snow.

"Repasemos: A Gendry lo sacan de una forja solo por ser hijo de alguien que no conoce. El pobre Gendry estaba allí haciendo hachas y cascos, tranquilo, cuando llega un desconocido y le promete un reino (o algo así, fue hace muchas temporadas)".

"Después lo apresan. Después una bruja se lo quiere follar para matarlo. Después el bueno de Gendry se va con unos forajidos. Finalmente descansa en Invernalia y vuelve al lugar del que no quiso salir. su hábitat natural: la forja. Y él es feliz dando martillazos con hierro ardiente. Dejadlo en paz, joder. Pero no. La hija del que le jodió la vida hace siete temporadas, Arya Stark, se acerca a él para reconocerle como el hijo bastardo. Y el pobre Gendry vuelve a hacerse ilusiones".

"Esta vez no solo cree que si la cosa va bien, igual termina siendo rey de Poniente, sino que la pequeña Stark lo usa como desfogue antes de una batalla. Luego le dice que no quiere nada con él (porque Gendry es enamoradizo y le pide matrimonio enseguida). En fin, Gendry es el sueño de todo guionista porque entre 40 personajes siempre puedes usarle a él para putearle y desquitarte, es tu personaje punching ball".

"¿Su futuro en la serie? Si muere, nadie le llorará. Si sobrevive, terminará haciendo platós y polígrafos por todas las televisiones de Poniente y probablemente participará en la edición de Supervivientes VIP edición Dorne. Porque Gendry es el Paquirrín de GoT. Por eso hay que amarlo".

¿Estás de acuerdo con alguna de las visiones del personaje? ¿Crees que es el gran secreto a voces de la serie? ¿Se nos está yendo la olla a todos? Pronto tendremos la solución. De momento, se admiten apuestas.