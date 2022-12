Las pendonas de Essex seguirán con sus estudios en una temporada 3: HBO Max renueva la estupenda 'La vida sexual de las universitarias'

Todavía no hemos visto lo último de Bela, Leighton, Kimberly y Whitney. Si bien hoy despedimos la estupenda temporada 2 de 'La vida sexual de las universitarias' (The Sex Lives of College Girls), HBO Max ha confirmado que la comedia volverá por una tercera temporada.

No todo iba a ser malas noticias en esta época de limpieza de casa que está haciendo la plataforma y, de momento, parece que se libra la divertidísima serie de Mindy Kaling y Justin Noble, que según la plataforma, les está dando algunos de sus mejores datos.

Vuelta a clase

De hecho, desde HBO Max afirman que esta temporada 2 de 'La vida sexual de las universitarias' se ha mantenido como el original más visto, con los episodios de la semana pasada siendo el doble de vistos que los de la primera temporada.

Protagonizada por Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp y Alyah Chanelle Scott, la serie gira en torno a la vida en la universidad de cuatro chicas en lo que navegan entre estudios, fiestas y sexo. En esta segunda temporada, las muchachas volvían de las vacaciones de otoño para asumir desafíos mayores tanto en lo económico como en lo académico.