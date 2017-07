Perdidos en el tiempo pero nunca olvidados: 'Outlander' presenta nuevo teaser y fecha de estreno de la temporada 3

Estamos en pleno verano, temporada baja en lo referente a estrenos y regresos televisivos. No obstante, también es esa época del año en la que se pone fecha a las series que veremos cuando arranque oficialmente la temporada 2017/2018. Ya está a la vuelta de la esquina y ahora ha sido Starz la que ha lanzado un nuevo teaser y un póster en el que pone fecha a la llegada de la tercera temporada de 'Outlander': 10 de septiembre.

Como ya adelanta el teaser, la tercera temporada de 'Outlander' recupera la historia donde se quedó, con Claire de vuelta a su vida en 1948, donde tendrá que lidiar con los efectos que su embarazo tiene en el matrimonio con su primer marido. Mientras tanto en el siglo XIX, Jamie tendrá que recuperarse tras la batalla de Culloden y por la pérdida de Claire. Ambos intentarán rehacer sus vidas, pero en todo momento sufrirán los recuerdos de su amor perdido.

Lost in time but never forgotten. Don't miss the #Outlander Season 3 premiere September 10 on @STARZ. pic.twitter.com/T8XsWvINiW