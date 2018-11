'Preacher' renovada: el reverendo más violento seguirá buscando a Dios en la temporada 4

El predicador más violento y poderoso del mundo del cómic seguirá su viaje por la América profunda en una cuarta temporada. Así lo ha anunciado AMC, la cadena encargada de emitir la adaptación televisiva de 'Preacher'.

Una noticia que llega más de tres meses después de que acabara la emisión de la tercera temporada de 'Preacher', lo que ya indica que AMC tenía serias dudas respecto a la continuidad de la serie.

De hecho, las audiencias han sido algo malas, marcando un promedio de ochocientos cincuenta mil espectadores por episodio en EEUU (aunque en la segunda mitad fue subiendo la audiencia).

En realidad esta respuesta de la audiencia corresponde a la tibieza que ha mostrado la serie durante esta temporada. Ya el inicio me dejó bastante tibio, valga la redundancia, acusando una falta de ambición que no va con el espíritu del cómic de Ennis y Dillon.

Que no es que no tengan sus buenos momentos, porque de hecho los han tenido, pero no terminan de quitar el freno de mano. Un freno que, precisamente a una historia como esta, no le viene nada bien. A ver si en una cuarta temporada pisan algo más el acelerador.