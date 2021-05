Renovaciones y cancelaciones de series de ABC: 'Los Conner' y 'The Rookie' entre las salvadas, 'For Life' y 'Rebel' entre las que dicen adiós

Ni la de 'Black-ish' ha sido la única renovación ni la de 'Mixed-ish' la única cancelación que ha anunciado la cadena estadounidense ABC. También tenemos que celebrar la quíntuple renovación para 'Los Goldberg', 'Los Conner', 'Home Economics', 'The Rookie' y 'A Million Little Things'.

En contraste a estas renovaciones tenemos también las cancelaciones del drama familiar 'American Housewife' tras su temporada 5, el drama criminal 'For Life' tras su temporada 2 y 'Rebel' (que a España llegaba este mismo mes a través de Disney+), tras una única temporada.

Estas dejarán hueco para alguna de las nuevas series que veremos en la temporada que viene como es el caso de la reimaginación de 'Aquellos maravillosos años', con Dulé Hill como el padre de familia. También la cadena ha anunciado que el año que viene veremos 'Queens', 'Maggie' y 'Abbott Elementary'.

Por parte de las comedias renovadas, la novata 'Home Economics' tendrá un segundo año para ella; 'The Goldbergs' llegará a su temporada 9; mientras que 'The Conners' sigue sobreviviendo a la caída de Roseanne y continuará con su cuarta temporada, al igual que tendrán ese año 4 el drama protagonizado por David Giuntoli, 'A million Little Things', y el de Nathan Fillion 'The Rookie'.