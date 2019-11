'Runaways': la serie de Marvel para Hulu finalizará en su temporada 3

Marvel Television es un hormiguero de idas y venidas, ahora otro de los proyectos de Jeph Loeb va a conocer su final. Después de la subida de Kevin Feige con Marvel, a Loeb se le permitió supervisar películas, televisión y cómics, pero Freeform fulminó 'Capa y puñal' (Cloak & Dagger, 2017-2019) tras solo dos temporadas. La esperanza de que ambos personajes pudieran continuar en Hulu, ya que aparecerán en la tercera temporada 'Runaways' se desvaneció cuando se supo que también está llegando a su fin.

Limpiando el camino para los restos de Los Vengadores

La temporada 3 de la serie, que llegará a Hulu el 13 de diciembre ha sido sentenciada menos de un mes antes del debut. Se espera que Loeb renuncie en Marvel TV antes de fin de mes, y 'Runaways' marca uno de sus proyectos finales con la compañía, junto con la temporada final de 'Agentes de SHIELD' el próximo año. Con 'Capa y puñal' y la gran cantidad de shows cancelados en Netflix previamente, los únicos proyectos de Marvel Television vivos son la serie de acción real de 'Helstrom' y un conjunto de cinco series animadas, todos los cuales se lanzarán en Hulu.

No es que no vaya a haber series de superhéroes de la casa, pero es la propia Marvel Studios está preparando todos los demás proyectos de televisión basados ​​en Marvel Comics que aún están en desarrollo o producción. Series como 'The Falcon and the Winter Soldier', 'Loki', 'WandaVision', 'Hawkeye', 'Ms.Marvel', 'She-Hulk' y otras están en camino para sla plataroma Disney + , ya que se unirán al Marvel Cinematic Universe.

Los fans han estado pidiendo más cruces entre las películas de Marvel y las series, y esto va a acabar de suceder ahora que Feige ha cortado las series que no conectan con las fases cinematográficas. Parece que a partir de ahora 'Runaways', 'Capa y puñal' y 'Daredevil' no son canon, o al menos no interesan por no ser las sobras de lo que queda de la saga del infinito.