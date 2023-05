SkyShowtime dice que más vale tarde que nunca con dos series míticas y por fin cumple su palabra con la ampliación de su catálogo

Cuando SkyShowTime se estrenó en España, lo hizo acompañada de un precio imbatible y muchas, muchísimas promesas... de las que solo ha cumplido una parte. Y es que en el catálogo inicial faltaban dos de sus grandes series, precisamente aquellas que los usuarios tenían más ganas de volver a ver: 'Frasier' y 'Twin Peaks' (tanto las temporadas antiguas como 'El retorno'). Ahora, dos meses y medio después, por fin podemos decir que han cumplido. Más vale tarde que nunca.

Frasier has entered the building

Cierto es que en este conglomerado europeo de streaming americanos (Paramount+, Peacock, Sky) ha habido una muy pequeña cantidad de estrenos, jugándoselo todo al fondo de armario y el largo plazo, y ni siquiera sabemos si el bombazo más esperado de la temporada, 'Poker face', encontrará aquí su casa finalmente, pero ahora el servicio de streaming ha ganado dos bazas muy importantes para hacerse un hueco en España.

Por un lado, 'Twin Peaks' no necesita presentación: es una de las grandes obras maestras de David Lynch que influenció a toda una generación. Tanto, que incluso Mijail Gorbachov le preguntó a George Bush si sabía quién mató a Laura Palmer. La serie que tras su piloto cosechó críticas que afirmaban que no tenía ninguna posibilidad de éxito no solo lo tuvo, sino que volvió 27 años después con una temporada que se convirtió en la mejor película del año para 'Cahiers du cinema', abriendo un melón cinéfilo. Ah, un dato importante: la película 'Twin Peaks: Fuego camina conmigo' no está disponible en SkyShowTime, tan solo en Filmin.

Por su parte, 'Frasier' es un spin-off de 'Cheers' que duró once temporadas desde 1993 hasta 2004 y que, en su momento álgido, fue una de las cosas más graciosas que se han hecho en televisión. De hecho ganó 37 Emmys y, claro, se planea que un revival llegue a lo largo de este año, aunque solo volverá su protagonista: hasta ahora, lo más parecido a una reunión ha sido en un capítulo de 'Los Simpson' donde Kelsey Grammer y David Hyde Pierce ponían voz al actor secundario Bob y su hermano Cecil.

