'Star Wars: Visions', primer vistazo y fecha de estreno del anime que promete algo "totalmente diferente" a lo visto hasta ahora en la saga

Lucasfilm al fin ha lanzado un primer vistazo a 'Star Wars: Visions', una serie antológica que ampliará el universo creado por George Lucas, con la particularidad de que será el primer anime dentro de esta mítica franquicia ahora propiedad de Disney. Además, ya tenemos fecha de estreno en Disney+: 22 de septiembre.

Libertad para los autores

La primera temporada de 'Star Wars: Visions' estará dividida en nueve episodios, en los cuales participarán estudios de animación japoneses como Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru o Production IG. Trigger y Science Saru serán los únicos estudios que se encarguen de dos cortometrajes cada uno

Además, los responsables de los cortos gozarán de libertad a la hora de elegir las historias que quieren contar, ya que no era necesario que formase parte del canon de Star Wars. De esta forma, James Waugh, productor ejecutivo de la serie, aclara que esperan conseguir algo "totalmente diferente a lo que hemos visto en Star Wars hasta ahora".

También sabemos ya el título de cada uno de los nueve episodios: 'The Duel', 'Lop & Ochō', 'Tatooine Rhapsody' -descrito como "una rock opera de Star Wars"-, 'The Twins' -sobre un par de gemelos que nacen en el lado oscuro de la fuerza-, 'The Elder', 'The Village Bride', 'Akakiri', 'T0-B1' y 'The Ninth Jedi'.

La verdad es que tiene muy buena pinta. Por suerte, habrá que esperar poco más de dos meses para poder hincarle el diente a 'Star Wars: Visions'