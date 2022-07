Los creadores de 'Stranger Things' confirman que la temporada 5 no está escrita aún... pero no tardará tanto como la 4 en llegar a Netflix

Hacía mucho tiempo que no se hablaba tanto de 'Stranger Things'. Desde la primera temporada, más o menos: esta cuarta entrega de las aventuras en Hawkins no solo ha sido buenísima, sino que ha dejado al público con ganas de más... Solo que los Duffer no son de esos que te van haciendo una serie año tras año: el final aún no se ha empezado a escribir.

Vacaciones de verano para ti

Primero, descansar: todo el equipo se va a tomar unas vacaciones en julio y la sala de guionistas empezará de nuevo la primera semana de agosto. No es que vayan a empezar de cero: cuando escribieron la temporada 4 también planearon la temporada 5, así que las tramas maestras ya están escritas y saben cómo acabará. Ahora solo falta ponerse manos a la obra para terminarlo a tiempo.

Por lo que cuentan (ya sabéis que estas cosas suelen ser más ficción que realidad), cuando los creadores presentaron su idea para la quinta temporada a los directivos de Netflix, algunos se pusieron a llorar por lo emocional de la propuesta. "Vi llorar a ejecutivos que nunca antes había visto llorar y fue salvaje. Se quedaron rotos.", dicen los Duffer si te lo quieres creer.

Quizá estuvieran llorando porque su gallina de los huevos de oro se terminaba para siempre: esta será la última temporada, por mucho que todos ya estén pensando en un spin-off. Aunque aún no hay nada oficial, si todo sigue su curso podremos ver las aventuras de los chavales en 2024, lo que tiene sentido ya que los Duffer han prometido que no tardaríamos tanto en ver esta quinta parte como lo que tardamos entre la 3 y la 4, Covid mediante.Dos años para que digamos aquello de "Ya me he olvidado de todo lo que pasó" y después volver a estar enganchados durante horas. ¡La magia de 'Stranger Things'!