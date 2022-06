¿Temporada 2 de 'Obi-Wan Kenobi'? Por qué no tiene sentido continuar adelante con la serie de Disney+ sobre el personaje de Ewan McGregor

Desde el principio se vendió que 'Obi-Wan Kenobi' era una serie limitada, de ahí que el estreno de su sexto episodio supondría en condiciones normales el final de la misma. Sin embargo, hace ya mucho que un gran éxito puede llevar a la renovación de una serie limitada y es inevitable que ya se esté hablando de una posible temporada 2 de esta nueva ficción del universo Star Wars. El problema es que no tendría ningún tipo de sentido.

No hay nada que contar

Cuidado con los spoilers de todo 'Obi-Wan Kenobi' de aquí en adelante.

Los que hayan visto ya ese sexto episodio habrán podido ver que 'Obi-Wan Kenobi' lo deja todo bastante atado de cara a lo que sucedió en el Episodio IV de la saga. El protagonista ya ha asumido por completo la pérdida de Anakin, Darth Vader ha terminado de completar su paso al lado oscuro -por si no hubiese quedado claro hasta se recurre a la mítica Marcha Imperial-, Obi-Wan ya ha conocido a Luke -recordemos que en 'Una Nueva Esperanza' no eran más que simples conocidos- y Leia ha asumido la necesidad de liderar a los suyos, ¿qué más queda por contar que no sea simplemente alargarla más porque ha tenido éxito?

Lo cierto es que tanto Ewan McGregor como Hayden Christensen se han mostrado dispuestos a hacer una segunda temporada. El primero aclarando que "espero que hagamos otra. Si pudiera hacer una de estas de vez en cuando, me alegraría", mientras que el segundo apunta que "fue concebida como una historia independiente, pero me encantaría continuar con este personaje". Eso sí, todo hace pensar que simplemente le gustaría seguir siendo Darth Vader, que también propuso una serie protagonizada por este mítico villano.

Eso sí, todo apunta a que en ningún caso la idea era seguir adelante, pues Joby Harold, que ha participado en los guiones de todos los episodios, confesó a Deadline que "He estado pensando en esto durante tanto tiempo como una historia cerrada que mi mente está tan centrada en esto como una especie de limitada, que no he pensado más allá". Obviamente hay alguna declaración por ahí diciendo que quedan varios años entre lo sucedido aquí y los eventos del Episodio IV, pero el margen de maniobra sin cargarse el canon es limitado.

Tengamos en cuenta que el hecho de que Obi-Wan haya conocido a Leia ya es un tanto discutible, pues el legendario mensaje que deja el personaje interpretado por Carrie Fisher en 'Una nueva esperanza' en ningún momento da a entender que ya se conocieran. De hecho, se refiere a él como alguien que trabajó a las órdenes de su padre en las guerras clon.

Además, Obi-Wan no es más que un mero conocido de Luke en esa película, por lo que por ahí tampoco existe ningún tipo de margen. Habrá quien se intente agarrar al clavo ardiendo de que Reva ha llegado con vida al final de 'Obi-Wan Kenobi', pero es que el personaje encarnado por Moses Ingram ha acabado completamente derrotada y sin ningún tipo de influencia. Su historia está cerrado, esté viva o muerta.

Siempre podrían volver a algún enfrentamiento innecesario más entre Obi-Wan y Darth Vader -aunque tampoco tendría mucha lógica con el apunte del segundo en 'Una Nueva Esperanza' de que al fin vuelven a encontrarse antes del duelo definitivo entre ambos- o que el personaje de Ewan McGregor viva "grandes" aventuras lidiando con los moradores de las arenas o charlas con la presencia de Qui-Gonn. Una sitcom con ambos compartiendo cueva igual hasta era divertida...

Una cosa es que haya un hueco de varios años ahí, otra muy distinta que haya algo que contar. Y sí, confieso que no he disfrutado demasiado con 'Obi-Wan Kenobi', pero ese último episodio, el mejor de toda la serie, parece pensado claramente para dejar todo lo importante atado y que cualquier cosa que añadas con este jedi como protagonista carezca de todo tipo de relevancia.