La temporada 7 de 'The Rookie' no es suficiente. La serie protagonizada por Nathan Fillion va a usar la misma fórmula que 'CSI' para seguir creciendo

El caso de 'The Rookie' es bastante particular, ya que es una de esas series que no hacen demasiado ruido en redes pero que a la hora de la verdad tiene suficiente seguimiento como para seguir adelante e incluso ampliar su universo. Con la temporada 7 en el horizonte -se estrena en Estados Unidos el 7 de enero de 2025-, ahora se ha sabido que acaba de ponerse en marcha un nuevo spin-off de la serie protagonizada por Nathan Fillion.

De Los Angeles a Washington

Detrás del proyecto está Alexi Hawley, creador de 'The Rookie', con ABC, Lionsgate Television y 20th Television todavía teniendo que decidir si le dan luz verde o no. Según informa Deadline, la serie se ambientaría en Washington -la original transcurre en Los Angeles- y contará la historia de un policía que entra en una nueva fase de su vida, recuperando la idea de la serie original de que el protagonista lleve a cabo un gran cambio durante la mediana edad.

Eso supone un cambio de estrategia con respecto a 'The Rookie: Feds', el primer spin-off de la serie que se introdujo con un backdoor pilot en forma de dos episodios dentro de la propia 'The Rookie'. Sin embargo, su éxito no fue el deseado, lo cual unido a los efectos de las huelgas que hubo en Hollywood llevaron a su cancelación tras el estreno de una única temporada.

Sin embargo, la popularidad de 'The Rookie' ha llevado a que exista un gran interés en volver a exprimir esta franquicia. Ya no es solamente que sea una de las series más vistas de ABC, es que además está siendo muy vista en Hulu. Eso también ha llevado a un crecimiento de interés del público joven hacia ella y no es cuestión de desaprovechar algo así.

Por ello, ABC se comprometió a ciegas con Hawley para que desarrollase una nueva serie de 'The Rookie' y el resultado parece que va a ser una serie lo más cercana posible a la original en trama, pero con la novedad de un cambio de escenario. Suena un poco a lo que sucedió con 'C.S.I.' en su momento.

Ahora habrá que esperar para tener más detalles, pues la serie se encuentra en una fase temprana de desarrollo y todavía tardará un tiempo en concretar si es que sale finalmente adelante.

