'The Last of Us' encuentra a su Ellie en 'Juego de Tronos': Bella Ramsey ficha por la serie de HBO

La adaptación televisiva del videojuego 'The Last of Us' es uno de los proyectos más esperados de HBO. Llevábamos ya un tiempo sin saber nada nuevo, pero todo ha dado un gran paso adelante al hacerse oficial el fichaje de la actriz Bella Ramsey para dar vida a Ellie.

La llegada de Ramsey a la serie da ciertas pistas sobre un cambio necesario en el personaje de Ellie, ya que en el videojuego es una huérfana de 14 años y la actriz cumplirá 18 el próximo 30 de septiembre. A priori no parece una alteración sustancial pero seguro que habrá quien empiece a quejarse...

Todo lo que se sabe hasta ahora de 'The Last of Us'

Muchos recordarán a Ramsey por haber interpretado a Lyanna Mormont en 'Juego de Tronos', pero no es el único título destacable en el que ha participado, ya que también presta su voz a la protagonista de 'Hilda' y el año pasado pudimos verla en la segunda temporada de 'La materia oscura' en el papel de Angelica.

Hollywood Reporter también aclara que llegó a manejarse la opción de Mahershala Ali para dar vida a Joel pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Aún habrá que esperar para ver qué actor elige HBO para dar vida a ese esencial personaje.

Recordemos que Craig Mazin, creador de la aclamada 'Chernobyl', se está encargando de escribir 'The Last of Us', ejerciendo también como productor ejecutivo junto a Neil Druckmann, guionista y director creativo del videojuego. Además, el cineasta ruso Kantemir Balagov, realizador de cintas como 'Una gran mujer' o 'Demasiado cerca', se encargará de dirigir el episodio piloto de la serie.