'The Last of Us': el director de 'Chernobyl' se ocupará del piloto de la adaptación del videojuego para HBO

¿Sois de los que, como un servidor, están entusiasmados con la idea de que Craig Mazin vaya a adaptar a la pequeña pantalla esa joya del videojuego titulada 'The Last of Us'? Si es el caso, os aconsejo que toméis asiento y os relajéis un momento, porque las novedades sobre la serie para HBO invitan a hiperventilar.

Gracias al medio Discussing Film acabamos de conocer que el realizador Johan Renck, artífice de los magníficos cinco episodios de 'Chernobyl' —escrita por el propio Mazin— se encargará de dirigir "al menos, el piloto" de la aventura catódica de Joel y Ellie.

Así lo ha confirmado Renck cuando se le ha preguntado por el tema:

"Soy productor ejecutivo y estoy involucrado en ella. Es una serie de televisión en desarrollo. Así que no es algo de lo que me pueda encargar en toda su extensión, pero soy parte de la serie y dirigiré, al menos, el piloto. Después, veremos cómo avanza. Quiero decir, tanto Craig como yo estamos trabajando juntos de nuevo, y trabajaremos juntos en otras cosas, porque nos gustamos".

Además, el director ha hablado sobre la implicación de Neil Druckmann, creador del videojuego original, y sobre la dura tarea que supone dar vida en la televisión a un personaje como Joel.

"En 'The Last of Us', esto es algo sobre lo que estamos discutiendo. Estamos teniendo llamadas semanales, Craig y yo, y también Neil [Druckmann], creador del juego, sobre varias aproximaciones y sobre cómo vamos a ocuparnos de ello. Cómo lidiar con el hecho de que un personaje de un videojuego va mucho más allá que un personaje de un libro".

¿Ganas de ver qué sale de la nueva colaboración de los creadores de la que, probablemente, sea la gran serie de 2019? Por si aún no estáis a bordo del proyecto, la guinda en el pastel la pone la confirmación de que el compositor Gustavo Santaolalla se encargará de la banda sonora. Música —nunca mejor dicho— para mis oídos.

'The Last of Us' aún se encuentra en fase de desarrollo, por lo que no hay fecha estimada de estreno, ni un casting cerrado. Por suerte, para endulzar un poco la espera, este mismo 19 de junio, los dueños de una PlayStation 4 podremos disfrutar de la secuela de la obra maestra de Naughty Dog.