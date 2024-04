'The Rookie' se quita la espinita del fracaso de su spin-off y la serie de Nathan Fillion tendrá temporada 7

Parece que el reciente estreno en España (en Warner TV) de la temporada 6 de 'The Rookie' ha venido con una renovación bajo el brazo. Pocos meses después de que supiéramos la cancelación de su spin-off tras una sola tanda de capítulos, se ha anunciado que la serie policíaca protagonizada por Nathan Fillion tendrá temporada 7.

La noticia viene justo en unas semanas de pausa de la emisión de la serie en la cadena estadounidense ABC, cuyo regreso está programado para el 30 de abril cara a estrenar el episodio final de la temporada a mediados/finales de mayo, completando un cómputo de 10 capítulos de esta acortada (por las huelgas) tanda.

De las más vistas del canal

La renovación no viene por sorpresa ya que 'The Rookie' se encuentra en el podio de las series dramáticas de ABC en audiencias, codeándose con '911' y 'Anatomía de Grey' tanto en audiencias totales como en la cuota demográfica. Una renovación que, por otra parte, quita la espinita clavada tras la cancelación de 'The Rookie: Feds', protagonizada por Niecy Nash.

Un hachazo del que se sinceró el propio Nathan Fillion durante la promoción del reciente episodio 100:

«Creo que nos hizo más agradecidos por ver cuán frágil es esta industria. No fue mada que 'The Rookie: Feds' hiciese, fueron las circunstancias de la huelga, y fue serio el saber que podría ser cualquiera de nosotros. Muchas series no sobrevivieron a esa huelga. Pero aquí estamos, contando estas historias que nos gusta contar.»

Creada por Alexi Hawley, 'The Rookie' sigue a un hombre de mediana edad que decide reinventar su carrera para convertirse en policía. Junto a Fillion, la serie está protagonizada por Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Eric Winter y Melissa O'Neil, entre otros.

