'The Umbrella Academy' amplía su reparto: Netflix confirma tres nuevos actores para la temporada 2 de la serie de superhéroes

Uno de los primeros fenómenos de Netflix en 2019 fue 'The Umbrella Academy', la muy entretenida adaptación televisiva del cómic de Gerard Way y Gabriel Bá. La plataforma tardó poco en renovarla por una segunda temporada de la que ya va siendo hora de conocer los primeros detalles. Por ahora toca conformarse con los primeros fichajes para el reparto.

En concreto, 'The Umbrella Academy' se ha hecho con los servicios de Ritu Arya -'Humans'-, Yusuf Gatewood -'Good Omens'- y Marin Ireland, quien también será la protagonista femenina de la adaptación de 'Y, el último hombre' que prepara FX. Todos ellos interpretarán a personajes creados para la serie, es decir, que no vamos a poder echar mano del cómic para encontrar pistas al respecto.

Personajes nuevos sin origen en el cómic

Arya dará vida a Lila, una mujer camaleónica que puede ser tan brillante o loca como requiera la situación. Gatewood se meterá en la piel de Raymond, un hombre muy carismático y devoto esposo capaz de desarmarte con su mirada. Por último, Ireland será Sissy, una mujer que se casó joven por los motivos equivocados y que no está dispuesta a aguantar tonterías de nadie.

El trabajo de producción de la segunda temporada de 'The Umbrella Academy' ya ha comenzado, por lo que seguro que no tardaremos mucho en saber más cosas sobre estos nuevos episodios. Por lo pronto si cualquiera de estos personajes es o no un nuevo villano al que el resto de protagonistas -todos están confirmados de vuelta- tendrá que hacer frente.

Vía | EW