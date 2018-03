'The Walking Dead' 8x10 no soluciona el gran cliffhanger pero da un giro demoledor para Jadis

Para todos los que esperaban alguna respuesta tras el impacto del último plano del noveno episodio del regreso de esta temporada 8 de ‘The Walking Dead’, la continuación del mismo no les va a satisfacer en absoluto, puesto que tenemos un juego de flashbacks o más bien la continuación de la línea temporal del capítulo anterior pero que aún no ha llegado al punto que todos deseábamos. Con todo, ha logrado un episodio contado de una manera original.

Aunque original no significa necesariamente nuevo, la manera de presentar varias líneas argumentales dividiendo con un intertítulo con los nombres del personaje al que va dedicado es un estilo de montaje fragmentado que evoca a ‘Reservoir Dogs’ (1991). Un recurso que se revela un poco hueco, al menos es un modo de hacer cambios de punto de vista con algo de estilo y se deja ver cierta voluntad de introducir alguna variación a las fórmula de siempre. Así, ‘Los perdidos y los saqueadores’ es un capítulo dividido en seis bloques que se dedican a seis personajes.

A partir de este momento el texto tiene Spoilers del capítulo ‘The Walking Dead’ 8x10

El duelo por Carl

La primera pieza de los 45 minutos está dedicada a Michonne, que parece extrañamente más afectada que Rick por la muerte de Carl. Sin embargo, en este epílogo a la triste marcha del adolescente se atesoran los momentos más bellos de la temporada. Los primeros planos de duelo, con Michonne matando zombies a contra luz mientras Rick reflexiona frente a la cruz y toma el arma con el que su hijo se suicida son suficientemente elocuentes utilizando lo visual y recuperando cierta inquietud de la serie por el lenguaje plástico que se añoraba.

Además, toda Alexandría destruida e infestada de muertos vagando recupera el verdadero poder de la iconografía de los zombies, como enfermedad, como masa lenta e inofensiva hasta que se abren paso y su presencia no es terrorífica, solo un indicador de la desolación. El embrujo se rompe un poco con la decisión cuestionable de Michonne que la pone en peligro a ella y a Rick innecesariamente, en otro desafío a la lógica de los personajes de los guionistas. Muchos de estos comportamientos hacen que el tono se mueva hacia el tebeo baratuelo, pero no cuaja con el drama.

A la secuencia le sigue un episodio de Negan, en el que básicamente hay un diálogo para medirse el miembro viril con Simon, su segundo. Negan empieza a resultar algo increíble siempre en el mismo tono desafiante, irónico y de sonrisa congelada. Es natural que el personaje tenga un perfil mamarracho de creerse dentro de un western, pero no es normal que sea así en todas las situaciones. Por otra parte, estamos viendo una parte del personaje más razonable, menos sádica, que no tenemos claro aún si es un cambio en firme o un engaño de lobo con piel de cordero.

Simon, un nuevo peligro lejos de Negan

La escena se corona con el mensaje desde el asentamiento de la colina, con una caja con un salvador convertido en zombie y la amenaza contra el resto de los 38 rehenes que tienen Maggie y los suyos. Una declaración de intenciones de una líder que está tomando el relevo de Rick a la chita callando. Lo importante del momento es el cambio del status quo, un equilibrio de las fuerzas que por una parte hacen la contienda más igualada y entretenida pero por otra resta parte de la épica de los oprimidos, en cuanto a que ya no es tanto una gesta como una guerra de bandos.

La parte menos interesante del episodio es la historia de Enid, en la que tenemos la resolución de su momento con Aaron y la comunidad de la playa, que puede tener que ver con una futura alianza con el grupo de mujeres, pero que en el episodio queda como un recorte para hacer mover la trama más adelante. El grueso del episodio, su parte más interesante, es el momento de Simon, que es básicamente una extensión de su momento con Negan. El líder se muestra implacable con los chatarreros a espaldas del jefe, por lo que su acción puede tener consecuencias.

En ese mismo bloque se pasa al de Jadis que muestra las consecuencias del ataque de Simon enlazando con la trama de Michonne y Rick que tienen un acto de poca misericordia, lógico si tenemos en cuenta las jugarretas del pasado, pero al fin y al cabo un poco ruin después del mensaje de concordia del difunto Carl. La soledad, rabia y tristeza de Jadis muestra que Pollyanna McIntosh es uno de los mejores fichajes de la serie. La dureza que siempre ha marcado a Jadis, se transforma en dolor y da lugar al “momento lemmings”, una de las cimas grotescas de la serie.

No es el origen de Alpha

Una decisión extrañísima y aderezada con unos insertos innecesarios de lo que acabamos de ver que llevan al momento a la comedia involuntaria confirman e tono zafio en el que está envuelta ‘The Walking Dead’ últimamente, pero dejan un background alucinante para un personaje que puede ser la mayor equivocación de ambos bandos. Tras quedarse sin su comunidad, todo apunta a que se va a crear un nuevo personaje de sus cenizas. Algunos fans hablaban de que ahora Jadis podría convertirse en algo parecido a Alpha, que en los cómics es el líder de los susurradores.

Sin embargo, la teoría ha sido desmentida en una entrevista a la actriz. A parte de las toneladas de gore y una bso con dejes a lo Carpenter, el episodio se sigue con interés, pese a que no obtengamos respuesta para la situación de Rick que se nos mostró en el anterior episodio. Aún tendremos que esperar para saber qué le pasó y, lo que es peor, para adivinar cuál será su destino. Y, la verdad, conociendo la manera en la que se desarrollan estos cliffhangers “aplazados” en la serie, será mejor cargarse de paciencia.

De todas maneras, el capítulo termina en alto, con una conversación de Negan en la que Rick pasa del último mensaje de su hijo y vuelve a amenazar al líder salvador de muerte. La respuesta de Negan es uno de sus juegos psicológicos, calmado e inteligente en el que le da a Rick donde más duele y hace que se trague sus ya cansinas amenazas. No es un gran avance para las posiciones de la batalla final, pero sí disemina alguna pista importante y da claves para los conflictos internos de los salvadores, aunque de momento no haya pista de los esperados susurradores.