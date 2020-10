'The Walking Dead' toca fondo: el final de la temporada 10 cosecha los peores datos de audiencia de la serie

'The Walking Dead' llegó a ser una de la series de televisión más importantes de los últimos años. Su popularidad tocó techo en su quinta temporada con una audiencia media por episodio de 14,38 millones de espectadores, pero desde entonces no ha dejado de perder seguimiento y ahora ha tocado fondo con el final de su temporada 10.

En concreto, el episodio 'Un destino cierto' se ha tenido que conformar con 2,73 millones de espectadores, superando así el récord negativo hasta ahora en manos del undécimo episodio de esta misma temporada con 2,93 millones de televidentes. Algo me dice que no hay mucha gente deseando ver esos seis episodios de bonus que prometió AMC para hacer más llevadera la espera de cara a la temporada 11.

Justo es reconocer que la serie tuvo que planear una solución de urgencia cuando la pandemia de coronavirus obligó a detener la serie, por lo que entre el penúltimo y el último episodio de la temporada 10 pasaron casi seis meses. Fácil que alguno de sus seguidores hasta se haya olvidado de que lo emitían...

Eso no quita para que el declive de la serie en términos de audiencia sea irrefutable, por lo que es lógico que AMC decidiera que la próxima temporada será la última de la serie. No obstante, eso no supone la muerte de la franquicia, pues hace bien poco se ha estrenado su nuevo spin-off 'The Walking Dead: World Beyond' y hay más proyectos en marcha.

Vía | Show Buzz Daily