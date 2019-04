'You': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie de Netflix

La primera temporada de 'You' hizo que la serie se convirtiese en una de las más comentadas de los últimos años. Ya funcionó bien durante su estreno en Lifetime en septiembre de 2018, aunque la cadena ni siquiera esperó a su estreno para renovarla por una segunda temporada. Eso sí, fue su llegada al catálogo de Netflix un par de meses después lo que disparó su popularidad hasta límites insospechados.

De hecho, Netflix acabó haciéndose con los derechos en exclusiva de 'You' y esta segunda temporada se estrenará ya de forma exclusiva en Netflix, lo cual permitirá a sus responsables algo más de margen en lo referente a la duración de cada episodio. A continuación vamos a repasar todo lo que sabe hasta ahora de los nuevos episodios de la serie.

El rodaje

Sera Gamble, showrunner de la serie, desveló que el rodaje de la segunda temporada arrancó este pasado mes de febrero. Por el momento no se ha anunciado que haya llegado a su fin. Lo que sí se sabe es que en esta ocasión la grabación ha tenido lugar en Los Ángeles en lugar de Nueva York para aprovecharse de los beneficios fiscales que ofrece el estado de California.

La historia y pistas de lo que nos espera

La segunda temporada de 'You' tomará como base 'Hidden bodies', la segunda entrega de la saga literaria de Caroline Kepnes que adapta la serie. Eso no quiere decir que vaya a ser una adaptación literal, tal y como apuntó Gamble en una entrevista concedida a Vulture:

Tenemos planeado desviarnos un poco más del segundo libro de lo que hicimos con el primero, que era un análisis bastante estrecho de una relación. Para contar algo así en televisión hicimos algunos cambios, y por cada vez que una mariposa agitó sus alas en la temporada una, para la segunda habrá un tsunami.

Joe se verá obligado a trasladarse a Los Ángeles en esta segunda temporada y allí conocerá a Love Quinn, una aspirante a Chef muy poco aficionada a las redes sociales, lo cual supondrá un cambio notable respecto a Beck. Gamble también prometió entrará a fondo en el interior de Joe, examinando qué le ha llevado a ver el mundo cómo lo ve y hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantenerlo todo como le gusta.

Además, no nols olvidemos del gran giro del final de la primera temporada: Candace, la ex de Joe, sigue viva. Todo hacía indicar que habría perecido a sus manos, pero finalmente no fue así y Gamble ya adelantó que no va a ser precisamente cariñosa hacia Joe:

Candace tiene un papel en la temporada 2. No puedo decir que esté muy inclinada a ser amable hacia Joe. Joe no lo fue con ella y no se siente muy benevolente con Joe.

A su vez, merece la pena destacar que algunas de las víctimas de Joe podrían reaparecer. Gamble comentó a Hollywood Reporter que a Joe todavía le preocupa que la familia de Peach haya contratado a alguien para investigar lo sucedido y que ha pensado mucho sobre el posible regreso de John Stamos como el doctor Nicky, a quien Joe incriminó para que pareciese el responsable de la muerte de Beck.

Los nuevos miembros del reparto

La principal novedad del reparto de esta segunda temporada está en el fichaje de Victoria Pedretti, popular por su participación en 'La maldición de Hill House', curiosamente también una serie de Netflix. En 'You' dará vida a Love Quinn, un personaje que según Gamble representa lo mejor de la ciudad de Los Ángeles.

Hay varias novedades más en el reparto: Charlie Barnett, visto en 'Muñeca rusa' -¡también de Netflix!-, dará vida al mejor amigo de Love, Chris D’Elia como el cómico Henderson, James Scully se meterá en la piel del hermano de Love y Jenna Ortega a un personaje que hará todo lo necesario para salir adelante en Los Ángeles.

Además, Carmela Zumbado será Delilah Alves, una reportera de investigación con buen olfato para dar con la historia adecuada, Marielle Scott dará vida a Lucy, una agente literaria, Melanie Field se convertirá en Sunrise, una bloguera y madre que se queda en casa a criar a su hijo, y Magda Apanowicz será Sandy, una mujer del pasado de Joe.

La fecha de estreno

El secreto mejor guardado por Netflix. Es habitual que la compañía anuncie la fecha de lanzamiento con apenas unas semanas o incluso días de margen. En el caso de 'Lucifer', la última serie que dio el salto de Netflix desde otra cadena, aprovecharon para anunciarlo con 666 horas de margen, así que no descartemos alguna ocurrencia similar con 'You'.