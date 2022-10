A 'Pesadilla en el paraíso' le entran las prisas: expulsa a una concursante y convierte a Omar en el protagonista introduciendo a su ex

'Pesadilla en el paraíso' ya es para Telecinco ese amigo al que no le quieres decir que no está invitado a la fiesta así que acaba yendo de todas maneras. Lo han intentado casi todo para revitalizar las audiencias, desde hacer las galas en directo hasta cebar toda la semana lo que iba a ocurrir, sin mucho éxito. Ahora, la cadena confía en que la trama de Omar y su triángulo amoroso sea lo suficientemente interesante como para interesar al público, y se ha jugado el futuro del reality a una carta.

Lo espero fuera

El debate de ayer tuvo más de gala que la mayoría de las galas hasta la fecha: por un lado, las nominadas fueron Marina (la amante de Omar) y Daniela, que arrastró al propio Omar al Refugio. Pero Daniela fue salvada por sus compañeros y, como si de una tragedia griega del todo a cien se tratara, Omar y Marina, los amantes de Teruel, se enfrentaron en la prueba del serrucho (a la que no voy a sacar rima, pero en el fondo todos os la estáis imaginando).

Marina se negó a serrar diciendo "No quiero competir" y fue el propio Omar a hacerlo por ella hasta que, en un giro dramático de los acontecimientos, recordó que si no se queda hasta el final no cobra, y venció en el enfrentamiento. Marina se marchó llorando y sin despedirse, pero en el plató aclaró que le esperaba fuera y que en la casa tenía que guardar sus instintos animales con el surfero.

Pero no acaba aquí el asunto con Omar, porque quizá recordéis que antes de entrar dejó a una chica con la que llevaba un par de semanas saliendo en un paréntesis: a Raquel Lozano no le ha sentado nada bien que el chaval se liara con otra entre cochinos y caballos, así que el programa ha decidido, en un afán pacifista y conciliador, meterla dentro de la granja para ver si llegan a un entendimiento. Mira si son buenas personas.

Cuando entró por la puerta, su novio en paréntesis se llevó las manos a la cabeza, como quien acaba de ver entrar a Satanás para tomar el té de las cinco. “Me dijiste que no viniera, pero a mí nadie me prohíbe nada”, dijo la chica ante las miradas de incomprensión del concursante, que no se veía venir la liada. Bienvenido a Mediaset.

Este miércoles, la gala es en directo por primera vez porque a Telecinco le han entrado las prisas, así que habrá doble expulsión y nominación. Lo que sea por quitarse a los granjeros de encima y probar si Omar es un animal televisivo o sin la familia Pantoja no vale ni para invitado del Deluxe.