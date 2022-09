'Pesadilla en el paraíso': la cuarta gala tuvo tetas al aire, cenas romántico-tóxicas, una expulsión... y un abandono

Algo se muere en el alma cuando un concursante de 'Pesadilla en el paraíso' se va. Y en este caso no es uno, sino dos: uno por el funcionamiento natural del juego y otro por baja voluntaria. Viendo las audiencias que está teniendo la enésima intentona de Telecinco de reinventar 'Gran hermano', seguro que al llegar al estudio casi le han puesto una alfombra roja a Nadia como agradecimiento por acortar la decadencia en una noche que ha tenido citas romántico-tóxicas, pechos al aire y proclamaciones de venganza. Vamos, lo que viene siendo un jueves normal en Mediaset.

Bye, bye, mi piccolíssima dama

Telecinco lleva cebando una semana que alguien ha tomado la decisión de abandonar 'Pesadilla en el paraíso', a lo que el público ha respondido con un sonoro "Pues vale". La persona en cuestión ha sido Nadia Jémez, influencer e hija de futbolista, que no aguantaba más la ansiedad que le estaba causando la granja.

"Se me está yendo la cabeza y lo estoy pasando muy mal. Tengo muchísima ansiedad, me está afectando a la salud", confesaba a sus compañeros, no sin antes recalcar que para ella son todos ganadores. Después ha aparecido en plató diciendo que tantas discusiones hacían que se fuera a la cama llorando y se levantara llorando otra vez. Y ante la ansiedad, pues mira, contra los deseos de Telecinco, lo mejor es irse para casa y calmarse dentro de lo posible.

pipi, mónica, nadia y alyson estando fuera del concurso, se viene cancelación pronto #PesadillaParaíso4 pic.twitter.com/wqUqyHE0yF — babi ( riri is back ) (@upsdbabi) September 29, 2022

Es lo que ha hecho también Alysson, que ha sido la expulsada de esta semana al caer en duelo contra Xavi. Hay que decir que el grupo no soporta al fundador de Locomía, así que ha sido un mazazo para todos. Para apaciguar los ánimos, el hombre ha terminado el programa diciendo "Voy a ir a por todos, vais a caer la mayoría". El mismo buen rollo que se desprendía del documental de Locomía, la verdad.

Cenas románticas que salen regular

Si en 'Supervivientes 2022' Anabel se liaba con Yulen, el ex de la Pantoja, Omar, ha querido hacer lo mismo también públicamente y con una extronista que ha acabado ahí de casualidad, Marina Ruiz, con la que, como manda la tradición si quieres hacer un polígrafo en 'Sálvame' después, ya ha habido edredoning.

De poco han servido los intentos de Telecinco por meter picante con la introducción de Raquel Lozano, la ex (de una semana) de Omar, porque este se ha ido de cena romántica con su nuevo gran amor explicando que puso esa relación en paréntesis y ahora le apetece conocer a Marina. Que alguien me haga un croquis de la vida amorosa de este señor, por favor. El concursante comentó que no esperaba sentir nada por nadie en el reality pero que, oh casualidad, ha pasado. Y de repente, Israel se puso a cantar.

Y Marina acabó más pendiente de los cantos de Israel que de la cita, algo que, de manera bastante tóxica, molestó a Omar, que le pidió que se marchara de la cita si prefería estar con sus compañeros. El clásico "Ah, así que prefieres estar con tus amigos que conmigo, muy bien, no me enfado, eh" llevado al reality. Muy bonito todo. Ella se marchó, por cierto, y Omar le pidió perdón después, que todo eso lo hace porque no quiere enamorarse. Besitos, abrazos y continuará. Un total de cero personas en sus casas pendientes de esto.

¡Libres domingos y domingas!

Si creías que las broncas en un reality de granjeros iban a tener que ver con el alpiste de las gallinas o el heno de los caballos, date cuenta de dónde se emite esto. Al más puro estilo Rigoberta Bandini, a Steisy le preocupa bien poco si alguien tiene miedo de sus tetas, y se quita la ropa cuando le da la gana, diciendo, con lógica, que si ellos pueden ir sin camiseta por ahí, ella también.

A Víctor Janeiro no le ha parecido bien el asunto, y tras un abrazo de Steisy le ha recriminado que le ponga los pechos en la cara porque se siente incómodo. No parece que le haya importado lo más mínimo, porque la concursante es un espíritu libre que tan pronto se da picos con Dani G como se ducha y habla de su calentura con Israel.

Steisy: “yo estoy harta de ver aquí a todos los tíos sin camiseta pasearse por la granja cada día y yo por ponerme sin camiseta parece que busco provocar a alguien”



BRAVÍSIMA STEISY👏👏👏 #PesadillaParaíso4 — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) September 29, 2022

Al terminar la ducha, la muchacha se quitó el top e Israel comentó (a gritos, como siempre) que Víctor podía ir a echarle agua por encima. "No, que no le gusta verme las tetas", terminaba comentando la muchacha. Un cuarto de gala ha tratado sobre las tetas de Steisy. Volvemos a los tiempos de las Mama Chicho a pasos agigantados, ¿eh?

Por terminar la crónica, al final, Lucía Dominguín fue salvada por sus compañeros y Alyson aprovecha para nominar a Marina. Y ya estaría, hasta la semana que viene, en un día indeterminado y si las audiencias quieren. Corren buenos tiempos para la contraprogramación.