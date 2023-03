La pesadilla de Laura Madrueño: el increíble fallo con el que ha desvelado el secreto mejor guardado para los concursantes de 'Supervivientes 2023'

Laura Madrueño acaba de llegar a 'Supervivientes' para sustituir a Lara Álvarez desde Honduras, pero ya está en la boca de todos. No solo por ser un buen reemplazo, sino porque en la tercera gala emitida el jueves en Telecinco metió la pata confesando a los concursantes el giro de la temporada. Por otro lado, era bastante fácil de intuir dado que es el mismo de todos los años.

Se le ha olvidado

Resulta que esta temporada, los expulsados van a un lugar llamado la Playa de los Olvidados en lugar de coger un avión a casa. Allí, el público va decidiendo si quiere su expulsión definitiva o verle aguantando una semana más. En otras ediciones se ha llamado Destierro, Parásito, Pirata Olvidado o Habitante de la Casa del Árbol: que un concursante de 'Supervivientes' no sea eliminado del todo no debería ser una sorpresa.

Pero, sin embargo, lo es para los concursantes, o al menos es la ficción que nos han querido vender. Por eso, cuando Laura le dijo a Artúr Danese ante su expulsión "Ahora te irás con Jaime a la Playa de los Olvidados", Jorge Javier Vázquez solo pudo decir un "¡Ay, dios!" seguido de un "¿¡Ellos no lo sabían!?" por parte de la presentadora. Finalmente, el conductor del programa culminó con un "Se supone que no lo sabían" antes de seguir la gala en un momento de tensión a flor de piel. También es cierto que no le dio importancia porque no es ni una mecánica nueva, ni un giro en el que el reality se basa para subsistir.

Las redes sociales, en su mayoría, han pedido que se le perdone desde la organización porque, al fin y al cabo, es la misma mecánica de todos los años con otro nombre y sin ningún giro adicional. Ahora, la sorpresa fingida de los concursantes cuando les digan quién vuelve va a ser para enmarcar.

